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Карнавал сказок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Карнавал сказок

Спектакль Карнавал сказок

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Сказочный карнавала в музее «Буратино-Пиноккио»

Дорогие зрители! Приглашаем вас на увлекательное событие в музее-театре «Буратино-Пиноккио». Сказочный карнавала обещает незабываемые встречи с героями известных сказок Астрид Линдгрен, Эдуарда Распе, Карло Коллоди, Льюиса Кэрролла и Карло Гоцци.

Знакомство с масками

На карнавале ребят познакомят с удивительными масками итальянского карнавала. Коломбина и Арлекин будут вести эту увлекательную программу, где маленькие зрители смогут узнать о традициях и особенностях карнавала.

Необычные гости

В этот раз с вами встретятся не только классические персонажи, такие как Карлсон и Пеппи Длинныйчулок, но и сам Барон Мюнхаузен! Готовьтесь к веселью и интересным приключениям в мире сказок.

Полезная информация

Рекомендуемый возраст участников — от 8 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут. Не забудьте сменную обувь — это необходимо для комфортного участия в мероприятии!

Ждем вас в нашем музее, чтобы вместе провести время с любимыми сказочными персонажами!

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Июнь
Июль
23 июня вторник
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 1000 ₽
28 июня воскресенье
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 1000 ₽
25 июля суббота
15:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 1000 ₽

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