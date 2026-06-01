Спектакль Карнавал сказок

Сказочный карнавала в музее «Буратино-Пиноккио»

Дорогие зрители! Приглашаем вас на увлекательное событие в музее-театре «Буратино-Пиноккио». Сказочный карнавала обещает незабываемые встречи с героями известных сказок Астрид Линдгрен, Эдуарда Распе, Карло Коллоди, Льюиса Кэрролла и Карло Гоцци.

Знакомство с масками

На карнавале ребят познакомят с удивительными масками итальянского карнавала. Коломбина и Арлекин будут вести эту увлекательную программу, где маленькие зрители смогут узнать о традициях и особенностях карнавала.

Необычные гости

В этот раз с вами встретятся не только классические персонажи, такие как Карлсон и Пеппи Длинныйчулок, но и сам Барон Мюнхаузен! Готовьтесь к веселью и интересным приключениям в мире сказок.

Полезная информация

Рекомендуемый возраст участников — от 8 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут. Не забудьте сменную обувь — это необходимо для комфортного участия в мероприятии!

Ждем вас в нашем музее, чтобы вместе провести время с любимыми сказочными персонажами!