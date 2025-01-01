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Хочу жениться (Недоросль)
Билеты от 700₽
Киноафиша Хочу жениться (Недоросль)

Спектакль Хочу жениться (Недоросль)

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Режиссер Вячеслав Спесивцев
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Комедия по Фонвизину в интерпретации Вячеслава Спесивцева

В постановке Вячеслава Спесивцева пьеса «Хочу жениться» поставлена по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Пьеса была задумана Фонвизином как комедия на одну из главных тем эпохи просвещения — тему воспитания. Однако со временем замысел писателя изменился.

Первая социально-политическая комедия
Комедия «Недоросль» — первая русская социально-политическая комедия, в которой тема воспитания переплетается с важнейшими проблемами XVIII века. В начале 1782 года Фонвизин читал друзьям и светским знакомым свою работу, над которой трудился многие годы. Пушкин восхищался яркостью образов, созданных Фонвизиным, особенно семьей Простаковых, хотя и замечал элементы «педантства» в положительных героях — Правдине и Стародуме.

Фонвизин и Пушкин: идеалы и отличие
Для Пушкина Фонвизин является примером истины веселости. Своеобразие художественного конфликта пьесы заключается в том, что любовная интрига, связанная с образом Софьи, оказывается подчиненной социально-политическому конфликту.

Социально-политический конфликт «Недоросля»
Основной конфликт комедии — это борьба просвещенных дворян (Правдин, Стародум) с крепостниками (помещики Простаковы, Скотинин). «Недоросль» представляет собой яркую, исторически точную картину русской жизни XVIII века, становясь одной из первых в русской литературе картин социальных типов. В центре повествования находится дворянство в тесной связи с крепостным сословием и верховной властью.

Сатира на социальные конфликты
Происходящее в доме Простаковых — это иллюстрация более серьезных общественных конфликтов. Фонвизин проводит параллель между помещицей Простаковой и высокопоставленными вельможами, которые, как и Простакова, лишены представлений о долге и чести, жаждут богатства, раболепствуют перед знатными и помыкают слабыми.

Политическая сатира
Сатира Фонвизина направлена против конкретной политики Екатерины II, и в этом контексте он становится предшественником республиканских идей Радищева. Жанр «Недоросля» — комедия, в пьесе множество комических и фарсовых сцен, но смех Фонвизина воспринимается как ирония, направленная против действующего порядка в обществе и государстве.

ерпеть никаких возражений, не признавать никаких препятствий.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
18:00 от 700 ₽

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