Спектакль Хочу жениться (Недоросль)

Комедия по Фонвизину в интерпретации Вячеслава Спесивцева

В постановке Вячеслава Спесивцева пьеса «Хочу жениться» поставлена по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Пьеса была задумана Фонвизином как комедия на одну из главных тем эпохи просвещения — тему воспитания. Однако со временем замысел писателя изменился.

Первая социально-политическая комедия

Комедия «Недоросль» — первая русская социально-политическая комедия, в которой тема воспитания переплетается с важнейшими проблемами XVIII века. В начале 1782 года Фонвизин читал друзьям и светским знакомым свою работу, над которой трудился многие годы. Пушкин восхищался яркостью образов, созданных Фонвизиным, особенно семьей Простаковых, хотя и замечал элементы «педантства» в положительных героях — Правдине и Стародуме.

Фонвизин и Пушкин: идеалы и отличие

Для Пушкина Фонвизин является примером истины веселости. Своеобразие художественного конфликта пьесы заключается в том, что любовная интрига, связанная с образом Софьи, оказывается подчиненной социально-политическому конфликту.

Социально-политический конфликт «Недоросля»

Основной конфликт комедии — это борьба просвещенных дворян (Правдин, Стародум) с крепостниками (помещики Простаковы, Скотинин). «Недоросль» представляет собой яркую, исторически точную картину русской жизни XVIII века, становясь одной из первых в русской литературе картин социальных типов. В центре повествования находится дворянство в тесной связи с крепостным сословием и верховной властью.

Сатира на социальные конфликты

Происходящее в доме Простаковых — это иллюстрация более серьезных общественных конфликтов. Фонвизин проводит параллель между помещицей Простаковой и высокопоставленными вельможами, которые, как и Простакова, лишены представлений о долге и чести, жаждут богатства, раболепствуют перед знатными и помыкают слабыми.

Политическая сатира

Сатира Фонвизина направлена против конкретной политики Екатерины II, и в этом контексте он становится предшественником республиканских идей Радищева. Жанр «Недоросля» — комедия, в пьесе множество комических и фарсовых сцен, но смех Фонвизина воспринимается как ирония, направленная против действующего порядка в обществе и государстве.

ерпеть никаких возражений, не признавать никаких препятствий.