Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Раневская. Одинокая насмешница
Киноафиша Раневская. Одинокая насмешница

Спектакль Раневская. Одинокая насмешница

12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия о гениальной Фаине Раневской

Представляем вашему вниманию новый спектакль, поставленный продюсерской компанией Golovin-Teatr в сотрудничестве с актерами Санкт-Петербургских театров. Драматическая комедия в двух действиях создана талантливым дуэтом Лиона Измаилова и Алексея Цапика, а режиссурой занимается Андрей Носков.

О чем спектакль?

В главной роли зрителей ждет встреча с заслуженной артисткой России Еленой Липец. Спектакль представляет собой исповедь с налетом драмы и филигранной иронии, где смешное умело переплетается с меланхоличными моментами. Это произведение станет интересным для тех, кто ценит глубокие психологические портреты и тонкий юмор.

Что ожидать от постановки?

«Раневская. Одинокая насмешница» исследует внутренний мир героини, раскрывая ее личные переживания и отношения с окружающими. Эмоциональная насыщенность спектакля позволяет зрителям задуматься о жизни, любви и одиночестве, даря при этом возможность порадоваться искреннему смеху.

Не упустите шанс вдохновиться историей, которая затрагивает самые важные человеческие темы, и насладиться игрой талантливой актрисы в непревзойденном театральном оформлении.

Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Елена Липец

Купить билет на спектакль Раневская. Одинокая насмешница

Помощь с билетами
В других городах
Январь
26 января понедельник
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 1000 ₽

Фотографии

Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница Раневская. Одинокая насмешница

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
22 июля в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
11 октября в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
24 января в 11:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше