Романтическая комедия положений по пьесе Пьера де Мариво

Театр на Садовой представляет спектакль по мотивам классической романтической комедии положений «Игра любви и случая» французского писателя Пьера де Мариво. Это выдающееся произведение, действие которого разворачивается в XVIII веке во Франции, получило новое прочтение благодаря постановке заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Грицая, известного по спектаклю «Казанова».

Сюжетная завязка

История начинается с решения господина Оргона выдать свою дочь Сильвию замуж за благородного юношу. Однако, чтобы узнать больше о своём потенциальном женихе, Сильвия решает поменяться местами со своей служанкой Лизеттой. Не дремлет и юноша, который также строит свои планы, и вскоре господа становятся слугами, а слуги — господами. Эта игра ролей приводит к неожиданным и комичным ситуациям, раскрывающим глубокие человеческие чувства и внутренние конфликты.

Выразительность и детали

Постановка Сергея Грицая включает не только яркие актерские исполнения, но и впечатляющие хореографические номера, которые придают объём характерам персонажей. Глубокий психологизм действий, вынужденных столкновений и эмоциональных переживаний отлично передаются благодаря мастерству артистов и тщательно продуманной сценографии, созданной в сотрудничестве с художником по костюмам Андреем Климовым. Его работы поистине уникальны и поражают воображение зрителей — за ними следуют выставки и выставочные проекты.

Для зрителей

Спектакль особенно понравится любителям психологических комедий и исторических постановок. «Игра любви и случая» — это возможность увидеть классическую комедию в современном интерпретированном варианте, который сохраняет дух оригинала, при этом наполняя его новыми, актуальными темами.

Не упустите шанс посетить этот удивительный спектакль, который обещает множество захватывающих моментов и бурю эмоций!

Спектакль создан при поддержке Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО).