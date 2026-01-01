Спектакль о поиске себя в эпоху перемен

Спектакль «Болезни молодости» приглашает зрителей вместе с героями исследовать, как пережить трудности молодости, не потеряв себя. Эта постановка знакомит русскую аудиторию с выдающимся европейским драматургом Фердинандом Брукнером.

Пьеса Фердинанда Брукнера и её история

«Болезни молодости» впервые переведена на русский язык специально для Театра Поколений. Это первая пьеса из цикла, посвящённого судьбам немецкой молодёжи, который Брукнер создавал на протяжении всей своей жизни.

Исторический контекст

Действие разворачивается в 1923 году в Австрии, после Первой мировой войны. Общество переживает крах и разочарование, мир изменился навсегда. Молодые студенты-медики пытаются найти своё место в жизни на фоне надвигающихся перемен, когда в Германии уже готовится прийти к власти Адольф Гитлер.

Художественные особенности

Режиссёр использует новый театральный язык, который удивляет и шокирует, но никого не оставляет равнодушным. Эта постановка — вызов зрителю и возможность задуматься о вечных вопросах поиска себя.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль и открыть для себя мир, полный противоречий и надежд.