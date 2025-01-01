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Пять вечеров
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Спектакль Пять вечеров

Пронзительная история о кризисе среднего возраста
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Пять вечеров»: классика современной драмы в Молодёжном театре на Фонтанке

«Пять вечеров» — одно из самых известных произведений Александра Володина, продолжающее волновать зрителей даже спустя десятилетия. Хотя действие пьесы разворачивается в 1950-х годах, её темы и переживания остаются актуальными и сегодня. История погружает нас в глубины человеческих чувств и ценностей, которые вне времени.

Сюжет

В центре сюжета — история двух пожилых людей, которые, пережив множество испытаний, ищут утешение и любовь в своей зрелой жизни. Эти персонажи, уже испытавшие на себе все тяготы своего времени, стремятся к нежности и близости, но сталкиваются с многочисленными трудностями и болями, накопившимися за годы. Пьеса раскрывает сложные отношения, наполненные как страстью, так и сожалением, и показывает, как трудно сохранить верность и чистоту чувств в условиях жизненных испытаний.

Актуальность и эмоциональная сила

Пьеса Володина затрагивает глубокие и универсальные темы. Герои её времени, несмотря на свою наивность и целомудрие, представляют собой образцы человеческой цельности и искренности. Их стремление к счастью и вере в любовь воспринимается как ценность, которой не хватает в современном, порой жестоком и прагматичном мире.

Значение для современного зрителя

«Пять вечеров» обладает «володинской интонацией», которая, несмотря на все перемены времени, остаётся важной и нужной. Эта интонация способна отогреть сердца и сделать окружающий мир немного теплее и добрее. Спектакль о любви, верности и жизни способен затронуть любую аудиторию, независимо от времени и возраста.

Посетив этот спектакль, вы сможете вновь соприкоснуться с глубинами человеческих эмоций и размышлений, которые остаются важными вне зависимости от времени и обстоятельств.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Регина Щукина
Владимир Маслаков
Станислав Горелов
Дарья Вершинина
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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