Ахматова. А я была его женой
Киноафиша Ахматова. А я была его женой

Спектакль Ахматова. А я была его женой

Постановка
Театральная долина 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-концерт по ранним стихам Анны Ахматовой

«Он предлагал ей руку и сердце — она отказывалась. Он страдал по ней в Париже — она жаловалась, что чувствует себя никому не нужной. Наверное, у них просто не могло быть тихой и счастливой семейной жизни. Но они всё равно пытались её построить».

Этот спектакль посвящен сложным и глубоким отношениям между поэтессой Анной Ахматовой и Николаем Гумилевым. Он представляет собой удивительное сочетание поэзии и музыки, которое позволяет почувствовать эмоции и переживания двух выдающихся личностей.

Проект команды артистов

Музыкальную партию исполняет Заслуженный деятель искусств РФ и композитор Сергей Осколков. Именно он сыграет также роль Николая Гумилева. Образ самой Анны Ахматовой воплотит актриса Ольга Маркина. Режиссёр постановки — Людмила Никитина, а за светом следит художник Ася Махалова.

Не упустите возможность увидеть на сцене уникальное сочетание театрального мастерства и музыкального искусства, которое оставит неизгладимый след в вашей душе.

Купить билет на спектакль Ахматова. А я была его женой

В других городах
Март
Апрель
9 марта понедельник
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
19 апреля воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

