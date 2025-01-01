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Семья Сориано, или Итальянская комедия
Киноафиша Семья Сориано, или Итальянская комедия

Спектакль Семья Сориано, или Итальянская комедия

Знаменитый «Брак по-итальянски» в исполнении Натальи Сурковой и Сергея Барковского
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Брак по-итальянски» на сцене Молодежного театра на Фонтанке

Пьеса «Филумена Мартурано» приобрела широкую известность благодаря фильму Витторио де Сика «Брак по-итальянски» с участием Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. Однако режиссер Семен Спивак стремится в своей постановке уйти от известных клише и сосредоточиться на глубине человеческих чувств.

Битва за Семью
В центре истории — эмоциональное противостояние между мужчиной и женщиной, их сложный путь к созданию семьи. Семейный союз в этой постановке рассматривается как дело взаимной ответственности, где каждый участник старается сохранить целостность отношений, не теряя при этом себя. Как быть, если возлюбленный, несмотря на 25 лет совместной жизни, не спешит предложить руку и сердце? А что делать, если он еще и пытается найти счастье на стороне?

Филумена: Сила и Страсть
Филумена, главная героиня, — женщина, которая не знает, что такое отчаяние. В итальянской культуре, полной экспрессии, Филумена олицетворяет силу характера и страсть. Спектакль наполнен бурными скандалами, жаркими примирениями и неожиданными признаниями, которые придают ему живость и эмоциональную насыщенность.

Внешняя Комедия и Внутренний Драматизм
На первый взгляд, это комедия, где на первый план выходят забавные ситуации и комические диалоги. Но под внешней легкостью скрывается серьезный подтекст. Герои ищут ответы на важные вопросы о семье, верности и смысле жизни. Главный герой постепенно осознает, что его дом — когда-то хрупкий, как карточный домик, — может стать настоящей крепостью, если он найдет в себе силы пересмотреть свои взгляды и ценности.

Заключение
Эта постановка — больше чем просто комедия о семейных неурядицах. Это глубокая, эмоциональная история о любви, ответственности и силе человеческого духа, которая будет интересна всем, кто ценит настоящее театральное искусство.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Наталья Суркова
Сергей Барковский
Александр Черкашин
Ольга Феофанова
Юлия Шубарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Семья Сориано, или Итальянская комедия Семья Сориано, или Итальянская комедия Семья Сориано, или Итальянская комедия Семья Сориано, или Итальянская комедия Семья Сориано, или Итальянская комедия

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