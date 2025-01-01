Спектакль Красная Шапочка

Детская опера «Красная Шапочка»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» с гордостью представляет возрождение оперы Цезаря Кюи «Красная Шапочка». Эта детская опера, написанная в 1911 году и посвящённая цесаревичу Алексею Романову, ни разу не исполнялась на профессиональной сцене.

О создателе

Цезарь Кюи — выдающийся композитор, известный своими детскими операми. Его произведения, такие как «Снежный богатырь», «Иванушка-дурачок» и «Кот в сапогах», были популярны в начале XX века, но, к сожалению, забыты после его смерти.

Новая постановка

Режиссёр Юрий Александров возвращает к жизни это уникальное произведение. Опера «Красная Шапочка» обещает стать ярким событием в репертуаре театра, особенно учитывая нехватку детских спектаклей в классических театрах Санкт-Петербурга.

Приходите всей семьёй и насладитесь этой удивительной историей, оживлённой на сцене!