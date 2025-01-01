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Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 6+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детская опера «Красная Шапочка»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» с гордостью представляет возрождение оперы Цезаря Кюи «Красная Шапочка». Эта детская опера, написанная в 1911 году и посвящённая цесаревичу Алексею Романову, ни разу не исполнялась на профессиональной сцене.

О создателе

Цезарь Кюи — выдающийся композитор, известный своими детскими операми. Его произведения, такие как «Снежный богатырь», «Иванушка-дурачок» и «Кот в сапогах», были популярны в начале XX века, но, к сожалению, забыты после его смерти.

Новая постановка

Режиссёр Юрий Александров возвращает к жизни это уникальное произведение. Опера «Красная Шапочка» обещает стать ярким событием в репертуаре театра, особенно учитывая нехватку детских спектаклей в классических театрах Санкт-Петербурга.

Приходите всей семьёй и насладитесь этой удивительной историей, оживлённой на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
12:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
12:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽

Фотографии

Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка

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