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Верь своей собаке
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Киноафиша Верь своей собаке

Спектакль Верь своей собаке

Постановка
Пространство «Внутри» 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Экспериментальная постановка с элементами кукольного театра

Этот смелый эксперимент переносит зрителя в недалёкое будущее, где шесть незнакомцев оказываются изолированными в неизвестных обстоятельствах. В центре сюжета — вопросы коллективного опыта, наследственных страхов и ответственности за будущее.

Сюжет

Шесть людей оказываются в убежище, не зная, что произошло за его пределами. Катастрофа, кризис или что-то ещё? Герои пытаются разобраться, выжить и найти ответы. Но главный вопрос — не о внешнем мире, а о том, что происходит внутри каждого из них.

Идеи спектакля

  • Коллективный опыт: страхи и травмы, передающиеся по наследству, оказывают влияние на поведение людей сегодня.
  • Личностная ответственность: прошлое формирует нас, но не определяет. Мы сами решаем, каким будет наше будущее.
  • Актуальность: проблемы идентичности, изменения климата, страх перед неизвестностью — это вызовы современности, на которые нужно искать решения.

Формат постановки

  • Жанр: смесь драмы, иронии и экспрессионизма.
  • Художественные особенности:
    • Кукольный театр, сочетающийся с элементами реслинга и кровавых сцен в стиле Квентина Тарантино.
    • Индийские танцы и игра на баяне, добавляющие неожиданную эклектику.
    • Кинематографические отсылки, включая фильм «Назад в будущее».

Создатели

  • Драматург: Нонна Гудиева
  • Режиссёр: Маша Карлсон
  • Хореограф: Артем Лымарев
  • Художник по свету: Елена Перельман

Исполнители

  • Маша Карлсон
  • Анастасия Кочеткова
  • Артем Лымарев
  • Наталья Смирнова
  • Светлана Коробкина
  • Сергей Коломоец
  • Екатерина Никольская

«Убежище» — это история о том, что наше будущее в наших руках, и мы сами решаем, какими будем завтра.

Режиссер
Мария Карлсон
В ролях
Анастасия Кочеткова
Артем Лымарев
Мария Карлсон
Наталья Смирнова
Сергей Коломоец

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Верь своей собаке Верь своей собаке Верь своей собаке Верь своей собаке Верь своей собаке Верь своей собаке Верь своей собаке

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