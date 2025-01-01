Спектакль Верь своей собаке

Экспериментальная постановка с элементами кукольного театра

Этот смелый эксперимент переносит зрителя в недалёкое будущее, где шесть незнакомцев оказываются изолированными в неизвестных обстоятельствах. В центре сюжета — вопросы коллективного опыта, наследственных страхов и ответственности за будущее.

Сюжет

Шесть людей оказываются в убежище, не зная, что произошло за его пределами. Катастрофа, кризис или что-то ещё? Герои пытаются разобраться, выжить и найти ответы. Но главный вопрос — не о внешнем мире, а о том, что происходит внутри каждого из них.

Идеи спектакля

Коллективный опыт: страхи и травмы, передающиеся по наследству, оказывают влияние на поведение людей сегодня.

страхи и травмы, передающиеся по наследству, оказывают влияние на поведение людей сегодня. Личностная ответственность: прошлое формирует нас, но не определяет. Мы сами решаем, каким будет наше будущее.

прошлое формирует нас, но не определяет. Мы сами решаем, каким будет наше будущее. Актуальность: проблемы идентичности, изменения климата, страх перед неизвестностью — это вызовы современности, на которые нужно искать решения.

Формат постановки

Жанр: смесь драмы, иронии и экспрессионизма.

смесь драмы, иронии и экспрессионизма. Художественные особенности: Кукольный театр, сочетающийся с элементами реслинга и кровавых сцен в стиле Квентина Тарантино. Индийские танцы и игра на баяне, добавляющие неожиданную эклектику. Кинематографические отсылки, включая фильм «Назад в будущее».



Создатели

Драматург: Нонна Гудиева

Нонна Гудиева Режиссёр: Маша Карлсон

Маша Карлсон Хореограф: Артем Лымарев

Артем Лымарев Художник по свету: Елена Перельман

Исполнители

Маша Карлсон

Анастасия Кочеткова

Артем Лымарев

Наталья Смирнова

Светлана Коробкина

Сергей Коломоец

Екатерина Никольская

«Убежище» — это история о том, что наше будущее в наших руках, и мы сами решаем, какими будем завтра.