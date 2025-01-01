Спектакль Верь своей собаке

Экспериментальная постановка с элементами кукольного театра
Этот смелый эксперимент переносит зрителя в недалёкое будущее, где шесть незнакомцев оказываются изолированными в неизвестных обстоятельствах. В центре сюжета — вопросы коллективного опыта, наследственных страхов и ответственности за будущее.
Сюжет
Шесть людей оказываются в убежище, не зная, что произошло за его пределами. Катастрофа, кризис или что-то ещё? Герои пытаются разобраться, выжить и найти ответы. Но главный вопрос — не о внешнем мире, а о том, что происходит внутри каждого из них.
Идеи спектакля
- Коллективный опыт: страхи и травмы, передающиеся по наследству, оказывают влияние на поведение людей сегодня.
- Личностная ответственность: прошлое формирует нас, но не определяет. Мы сами решаем, каким будет наше будущее.
- Актуальность: проблемы идентичности, изменения климата, страх перед неизвестностью — это вызовы современности, на которые нужно искать решения.
Формат постановки
- Жанр: смесь драмы, иронии и экспрессионизма.
- Художественные особенности:
- Кукольный театр, сочетающийся с элементами реслинга и кровавых сцен в стиле Квентина Тарантино.
- Индийские танцы и игра на баяне, добавляющие неожиданную эклектику.
- Кинематографические отсылки, включая фильм «Назад в будущее».
Создатели
- Драматург: Нонна Гудиева
- Режиссёр: Маша Карлсон
- Хореограф: Артем Лымарев
- Художник по свету: Елена Перельман
Исполнители
- Маша Карлсон
- Анастасия Кочеткова
- Артем Лымарев
- Наталья Смирнова
- Светлана Коробкина
- Сергей Коломоец
- Екатерина Никольская
«Убежище» — это история о том, что наше будущее в наших руках, и мы сами решаем, какими будем завтра.