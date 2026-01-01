Оповещения от Киноафиши
Детский альбом Чайковского
6+
Режиссер Александр Легчаков
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спекаткль-игра «Детский альбом Чайковского» – волшебный мир музыки и поэзии

Спектакль «Детский альбом Чайковского» – это уникальная возможность познакомить детей с классической музыкой через увлекательную игровую форму. Режиссер Александр Легчаков, известный своими оригинальными версиями знаменитых музыкальных опер, таких как «Пиковая дама» и «Иоланта», создал спектакль для всей семьи, который будет интересен даже самым маленьким зрителям.

История создания

Основу спектакля составляет «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского – яркий образец музыки для детей. Это произведение, написанное в конце XIX века, стало популярным благодаря своей яркости и выразительности. Легчаков адаптировал его для театральной сцены, чтобы сделать музыку доступной и понятной юным слушателям.

Важность совместного семейного просмотра

Спектакль ориентирован на совместный просмотр с родителями и бабушками, дедушками. Это замечательная возможность не только насладиться театром, но и обсудить увиденное после представления. Обсуждение влияет на эмоциональное восприятие и расширяет горизонты понимания искусства, что важно в сегодня для детей, растущих в цифровом мире.

Музыкальные миниатюры

Каждая миниатюра из «Детского альбома» – это настоящий музыкальный шедевр. Они призваны оставить в душе ребенка сильный след, способствующий его духовному и нравственному развитию. Этот спектакль станет не просто развлечением, а важной ступенью на пути к пониманию классической музыки.

Март
Апрель
Май
21 марта суббота
12:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1500 ₽
4 апреля суббота
12:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1500 ₽
16 мая суббота
12:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского Детский альбом Чайковского

