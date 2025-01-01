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Мой Лермонтов
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Киноафиша Мой Лермонтов

Спектакль Мой Лермонтов

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Кирилла Зайцева

Постановка погружает зрителя в мир Михаила Лермонтова, раскрывая его личность как образец благородства, мужества, чести и способности любить. В этом спектакле звучат не только самые пронзительные стихотворения поэта, но и письма, проза, а также отрывки из альбома Одоевского, которые дают возможность глубже понять Лермонтова как человека и творца.

Образ Кавказа как неотъемлемая часть жизни поэта
Спектакль объединяет произведения Лермонтова с образом Кавказа, на котором поэт провёл немало лет. Горы, суровая природа, столкновение с войной и одиночеством — всё это находит отражение в стихах, которые актер исполняет с особым чувством. Кавказ не только географическое место, но и важная часть внутреннего мира Лермонтова, его творческой философии.

Музыкальное оформление и романсы
Одним из украшений постановки является исполнение актером романсов на стихи Лермонтова под гитару, что создаёт атмосферу интимности и глубины. Кирилл Зайцев, являясь профессиональным гитаристом, привносит в спектакль не только актёрскую игру, но и музыкальную составляющую, дополняя образ поэта.

Новое восприятие Лермонтова
Создатели спектакля утверждают, что данная постановка открывает Лермонтова с новой стороны. Зритель получает возможность по-новому взглянуть на его произведения и жизнь, понять героев, которых он создал, и почувствовать ту трагическую красоту, которая пронизывает все его творчество. Спектакль будет интересен как взрослым, так и школьникам, знакомящимся с великим поэтом и его наследием.

Режиссер
Елена Черная
В ролях
Кирилл Зайцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
7 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
18 декабря
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Мой Лермонтов

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