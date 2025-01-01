Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Иуда
Билеты от 1100₽
Киноафиша Иуда

Спектакль Иуда

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Спектакль “Иуда Искариот” в Театре современной драматургии

Спектакль “Иуда Искариот”, основанный на повести русского писателя-экспрессиониста Леонида Андреева, предлагает зрителям уникальную интерпретацию евангельского сюжета о предательстве Иисуса Христа его учеником Иудой. Постановка ставит перед собой задачу заглянуть в глубины психологии главного героя и осветить его мотивы.

Иуда: от предателя до защитника

В центре сюжета находится Иуда из Кариота — персонаж, чья дурная слава и противоречивая натура вызывают недоумение и отвращение у окружающих. Несмотря на свою репутацию вора и лжеца, он становится хранителем денежного ящика Иисуса Христа и выполняет хозяйственные обязанности. Однако его действия зачастую вызывают недовольство апостолов, которые не могут понять, что движет Иудой.

Эмоциональная глубина спектакля

Во время просмотра зритель ощутит сложную гамму эмоций: от отвращения и недоумения до сочувствия и понимания. Постановка исследует вопросы морали, предательства и любви, заставляя задуматься о том, что движет людьми в их поступках. Зритель увидит, как Иуда постепенно становится ближе к Иисусу, несмотря на все свои недостатки.

Конфликт и преданность

Иуда защищает Христа от обвинений, но в конце концов помогает первосвященнику Анану осудить Иисуса за тридцать серебренников. В последние часы жизни Христа Иуда проявляет необычайную преданность, оставаясь с ним до самого конца. После смерти Иисуса он идет на гору и вешается, символизируя свою вечную преданность и раскаяние.

Вопросы о любви и предательстве

Постановка поднимает важные вопросы о природе предательства и о том, как сложно порой понять истинные мотивы других. Зрители задумываются о том, что такое настоящая любовь и преданность, и как они могут проявляться в самых неожиданных формах. В конце спектакля зрители остаются с глубоким эмоциональным потрясением и возможностью переосмысления своих взглядов на предательство и верность.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Эдгард Арутюнов
Артем Брагин
Андрей Губанов
Лили Журавлева
Петр Вакуленко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
21:00 от 1100 ₽
16 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1100 ₽
30 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
21:00 от 1100 ₽

Фотографии

Иуда Иуда Иуда Иуда Иуда Иуда

В ближайшие дни

Женитьба
12+
Комедия
Женитьба
28 сентября в 17:00 Театр на Юго-Западе
от 1300 ₽
Как дед Малина в кино снимался
12+
Драма
Как дед Малина в кино снимался
2 октября в 19:00 Историко-этнографический театр
от 800 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
6 сентября в 14:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше