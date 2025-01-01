Спектакль Похороните меня за плинтусом

Спектакль по Павлу Санаеву «Похороните меня за плинтусом» от режиссера Романа Габриа в Омске

В театре состоится долгожданная премьера спектакля по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Режиссером постановки выступает Роман Габриа, который делится своими размышлениями о произведении.

Лирика и глубина

Роман Габриа утверждает: «Эта повесть для меня глубоко лиричная, добрая и совсем не жестокая, какою она кажется на первый взгляд. Она о любви и о том, почему мы, внуки, такие. Она о нас, о наших травмах». Спектакль обещает предложить зрителям уникальный взгляд на текст Санаева, актуализированный для нашего времени — XXI века.

Память и воспоминания

Режиссер подчеркивает, что в спектакле будет исследоваться работа памяти, воспоминаний и матрица образов, которые формируют наше внутреннее «я». «Меня интересуют инструменты и механизмы работы памяти: как это происходит внутри нас», — говорит Габриа.

Команда и творческий процесс

Работа с «замечательными артистами», занятыми в спектакле, предоставляет возможность для поиска и открытий, что делает процесс создания постановки особенно увлекательным. Зрители смогут увидеть не только глубокий сюжет, но и мастерство исполнителей.

Информация для зрителей

Не пропустите премьеру спектакля «Похороните меня за плинтусом». Это шанс увидеть знакомую историю с новой стороны и погрузиться в мир человеческих эмоций и воспоминаний. Следите за анонсами и будьте готовы к эмоциональному и душевному вечеру в театре!