Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Месяц в деревне

Спектакль Месяц в деревне

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Месяц в деревне» И. Тургенева на сцене Омского драматического театра

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне», который будет представлен в театре в ближайшие дни. Эта комедия в пяти действиях, написанная более двухсот лет назад, остается актуальной и современно звучит в наших дни.

О чем пьеса?

«Месяц в деревне» исследует глубокую тему любви и ее разрушительных последствий. Главная героиня, Наталья Петровна, никогда не испытывала настоящей любви. Она вышла замуж за порядочного и обеспеченного человека, который создал для нее комфортную жизнь. Однако, несмотря на достаток, в ее жизни не хватает главного — любви.

Любовь и самопожирание

Сюжет пьесы разворачивается вокруг того момента, когда Наталья впервые сталкивается с настоящими чувствами. Но эта любовь оказывается губительной и самопожирающей. Спектакль не дает оценок персонажам и их поступкам, оставляя зрителю право на собственные выводы.

Постановка и режиссура

Режиссером спектакля является Александр Кузин. Он смог передать все тонкости и нюансы произведения, используя потрясающий язык Тургенева. Каждый персонаж в спектакле прописан с большой глубиной, и ни один из них не является однозначно отрицательным.

Почему стоит посетить спектакль?

Этот спектакль трогает до глубины души, и его актуальность лишь подчеркивает, насколько гениальны идеи Тургенева. В нем нет пошлости, и каждый герой вызывает интерес и сопереживание.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку и задуматься о том, как любовь может изменять судьбы людей. Ждем вас в театре!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 11 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00 от 300 ₽
Омск, 24 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

В ближайшие дни

Правда — хорошо, а счастье лучше
12+
Комедия
Правда — хорошо, а счастье лучше
5 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Безумный день, или Женитьба Фигаро
16+
Комедия
Безумный день, или Женитьба Фигаро
26 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
6+
Детский Ледовый Балет
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
19 декабря в 15:00 G-Drive Арена
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше