Спектакль История одного рыбака

Музыкальная сказка под открытым небом в Дендросаду

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который пройдет в живописном Дендросаде имени Г.И. Гензе. В стоимость представления входит не только посещение сада с его цветниками, прудами и уютными аллеями, но и возможность насладиться атмосферой этого удивительного места, включая детские площадки.

Сюжет спектакля

«В некотором царстве, в некотором государстве» — это история о двух дружных королевствах: Северном и Южном. Они всегда помогали друг другу: в одном пекли пряники, в другом шили сапожки. Но однажды дружба оказалась под угрозой из-за спора королей о том, чья рыба вкуснее. Ситуацию усугубил хитрый министр, который решил поссорить государства ради своей выгоды.

Вопросы, которые поднимает спектакль

Смогут ли юные принц и принцесса вернуть мир и радость в свои королевства? Почему честность и дружба всегда побеждают жадность? Как подарки, спрятанные в пушке, могут помочь раскрыть обман? На эти и другие вопросы отвечают герои нашего спектакля.

Информация о спектакле

Спектакль создан талантливым режиссёром Евгением Сизовым и обещает быть ярким, динамичным и увлекательным. Музыка, танцы и весёлые персонажи не оставят равнодушными даже самых непоседливых малышей. Дети будут в восторге от волшебных превращений, а родители оценят добрый юмор и мудрые уроки сказки.

Подарите вашему ребёнку незабываемое впечатление!

Не упустите возможность подарить своему ребёнку первое театральное впечатление, которое запомнится надолго!