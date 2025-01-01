Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История одного рыбака
Киноафиша История одного рыбака

Спектакль История одного рыбака

0+
Режиссер Евгений Сизов
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка под открытым небом в Дендросаду

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который пройдет в живописном Дендросаде имени Г.И. Гензе. В стоимость представления входит не только посещение сада с его цветниками, прудами и уютными аллеями, но и возможность насладиться атмосферой этого удивительного места, включая детские площадки.

Сюжет спектакля

«В некотором царстве, в некотором государстве» — это история о двух дружных королевствах: Северном и Южном. Они всегда помогали друг другу: в одном пекли пряники, в другом шили сапожки. Но однажды дружба оказалась под угрозой из-за спора королей о том, чья рыба вкуснее. Ситуацию усугубил хитрый министр, который решил поссорить государства ради своей выгоды.

Вопросы, которые поднимает спектакль

Смогут ли юные принц и принцесса вернуть мир и радость в свои королевства? Почему честность и дружба всегда побеждают жадность? Как подарки, спрятанные в пушке, могут помочь раскрыть обман? На эти и другие вопросы отвечают герои нашего спектакля.

Информация о спектакле

Спектакль создан талантливым режиссёром Евгением Сизовым и обещает быть ярким, динамичным и увлекательным. Музыка, танцы и весёлые персонажи не оставят равнодушными даже самых непоседливых малышей. Дети будут в восторге от волшебных превращений, а родители оценят добрый юмор и мудрые уроки сказки.

Подарите вашему ребёнку незабываемое впечатление!

Не упустите возможность подарить своему ребёнку первое театральное впечатление, которое запомнится надолго!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 27 июля
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 800 ₽
Омск, 9 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

Остров Рикоту
16+
Премьера Драма
Остров Рикоту
9 сентября в 18:30 Пятый театр
от 750 ₽
16+
Драма Музыка
А зори здесь тихие....
13 сентября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Время женщин
16+
Драма
Время женщин
17 октября в 18:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше