Салемские ведьмы
Билеты от 1800₽
Киноафиша Салемские ведьмы

Спектакль Салемские ведьмы

18+
Продолжительность 3 часа с антрактом
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Салемские ведьмы: спектакль о страхе и предательстве

В Театре на Трубной зрители смогут увидеть спектакль «Салемские ведьмы», основанный на пьесе Артура Миллера «Суровое испытание». Это произведение рассказывает о том, как страх может овладеть разумом обычных людей и привести к разрушению их жизни.

Важные темы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы: что происходит с людьми, когда они погружаются в пучину страха? Как далеко они готовы зайти, чтобы спасти свои жизни? Границы между выживанием и предательством начинают стираться.

История начинается с того, что группа девочек играет в ведьм в лесу. Это невинное развлечение вскоре перерастает в настоящую трагедию: начинаются обвинения в колдовстве, и соседи готовы отправить друг друга на смерть, лишь бы спастись.

Сюжет и персонажи

Главным героем является фермер Джон Проктор, который оказывается в центре этого безумия. Его обвиняют в колдовстве, и он сталкивается с трудным выбором: признать вину в преступлении, которого не совершал, или отстоять свою правду и, возможно, погибнуть. Этот мучительный выбор между жизнью и честью знаком всем поколениям.

Историческая атмосфера

Спектакль погружает зрителей в атмосферу американской деревни XVII века. Соломенные крыши, деревянные заборы и колодцы создают облик исторической точности. Однако именно в этом мире, где люди проводят вечера в песнях и веселье, пробуждается настоящая тьма — человеческое зло, зависть и страх.

Команда спектакля

Режиссером спектакля является Дмитрий Астрахан, а в ролях можно увидеть таких актеров, как Александр Овчинников, Мирослава Михайлова, Евдокия Германова, Вадим Колганов, Татьяна Циренина, Владимир Шульга, Алексей Суренский, Александр Мохов и другие талантливые артисты.

Приходите на спектакль «Салемские ведьмы», чтобы погрузиться в эту проницательную и захватывающую историю о страхе, предательстве и человеческой природе.

Купить билет на спектакль Салемские ведьмы

Помощь с билетами
Ноябрь
Декабрь
28 ноября пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
29 ноября суббота
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
30 ноября воскресенье
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
18 декабря четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
19 декабря пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽

Фотографии

