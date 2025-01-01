Спектакль Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Спектакль по повести Астрид Линдгрен

Вечная история о детстве, дружбе и поиске родственной души

Спектакль «Карлсон» по знаменитой повести Астрид Линдгрен впервые появился в России даже раньше, чем в Швеции, и сразу завоевал сердца зрителей. Актёр Спартак Мишулин воплотил образ Карлсона более 2000 раз, объехав с этим спектаклем всю страну, и стал для многих воплощением обаятельного героя с пропеллером.

Карлсон как символ детства

В своей роли Спартак Мишулин создал Карлсона как выросшего ребёнка с детской душой. Его Карлсон сочетает в себе черты, знакомые каждому ребёнку: застенчивость и хвастовство, жадность и обидчивость, шаловливость и восторженность. Этот герой — символ внутреннего мира ребёнка, в котором всегда уживаются противоположности.

Карлсон — друг всех одиноких детей

Мишулин часто говорил, что Карлсон всегда будет любим детьми, потому что он становится настоящим другом всем, кто чувствует себя одиноким. Даже если родители и любят своих детей, их часто занимают материальные заботы. Именно поэтому Карлсон остаётся другом, который приходит к каждому, кто в него верит.

Приходите на спектакль «Карлсон», чтобы снова увидеть любимого героя и напомнить себе о том, что волшебство детства и верных друзей остаётся с нами навсегда.