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Малыш и Карлсон, который живет на крыше
Билеты от 500₽
Киноафиша Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Спектакль Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Один из самых старых детских спектаклей страны
Постановка
Театр Сатиры 0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Астрид Линдгрен

Вечная история о детстве, дружбе и поиске родственной души

Спектакль «Карлсон» по знаменитой повести Астрид Линдгрен впервые появился в России даже раньше, чем в Швеции, и сразу завоевал сердца зрителей. Актёр Спартак Мишулин воплотил образ Карлсона более 2000 раз, объехав с этим спектаклем всю страну, и стал для многих воплощением обаятельного героя с пропеллером.

Карлсон как символ детства

В своей роли Спартак Мишулин создал Карлсона как выросшего ребёнка с детской душой. Его Карлсон сочетает в себе черты, знакомые каждому ребёнку: застенчивость и хвастовство, жадность и обидчивость, шаловливость и восторженность. Этот герой — символ внутреннего мира ребёнка, в котором всегда уживаются противоположности.

Карлсон — друг всех одиноких детей

Мишулин часто говорил, что Карлсон всегда будет любим детьми, потому что он становится настоящим другом всем, кто чувствует себя одиноким. Даже если родители и любят своих детей, их часто занимают материальные заботы. Именно поэтому Карлсон остаётся другом, который приходит к каждому, кто в него верит.

Приходите на спектакль «Карлсон», чтобы снова увидеть любимого героя и напомнить себе о том, что волшебство детства и верных друзей остаётся с нами навсегда.

Режиссер
Спартак Мишулин
В ролях
Арина Кирсанова
Денис Кириллов
Максим Финогенов
Сергей Чурбаков
Михаил Железнов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 500 ₽
19 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 500 ₽
25 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 500 ₽
15 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽
7 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Малыш и Карлсон, который живет на крыше Малыш и Карлсон, который живет на крыше Малыш и Карлсон, который живет на крыше Малыш и Карлсон, который живет на крыше Малыш и Карлсон, который живет на крыше Малыш и Карлсон, который живет на крыше Малыш и Карлсон, который живет на крыше Малыш и Карлсон, который живет на крыше

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