Спектакль А. Збруев...

Премьера моноспектакля «А.Збруев...» в театре «Ленком»

В честь знаменательной даты – 88-летия выдающегося артиста – на сцене театра «Ленком Марка Захарова» состоится премьера моноспектакля «А.Збруев...», в постановке режиссёра Ильдара Гилязева.

Зрители получат уникальную возможность услышать воспоминания Александра Збруева о ярких моментах его жизненного и творческого пути. Артист расскажет о первом выходе на сцену театра имени Ленинского Комсомола, о юных годах на Арбате, а также поделится историями о встречах с такими легендами, как Анатолий Эфрос, Булат Окуджава и Марк Захаров.

В программе спектакля прозвучат стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, монологи из самых известных постановок театра «Ленком», а также множество музыкальных фрагментов. Встреча с неподражаемым артистом станет не только лирическим путешествием в его воспоминания, но и источником искрящейся энергии, присущей всемирно любимому Защитнику Театра.