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На всякого мудреца довольно простоты
Киноафиша На всякого мудреца довольно простоты

Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам комедии А. Островского в театре имени Комиссаржевской

Спектакль основан на комедии А. Островского и предлагает зрителям яркое и многослойное представление о человеческой природе. Главный герой, «мудрец», талантливо «отзеркаливая» окружающих, становится любимцем всех, но в один момент совершает ошибку. Спектакль поднимает вечные вопросы: как отличить правду от лжи, белое от черного, хорошее от плохого. Выгода становится мерой вещей и людей.

Атмосфера спектакля

«На всякого мудреца довольно простоты» сочетает в себе элементы русской Масленицы и золотого бала высшего общества. Это яркое, страшное, хулиганское и аскетичное представление, наполненное любовью, предательством, чувственностью и притворством. Спектакль обещает быть как трагическим, так и комичным.

Постановка: Александр Баргман

Художник-постановщик: Анастасия Пугашкина

Художник по костюмам: Ника Велегжанинова

Композитор и музыкальный руководитель: Ульяна Лучкина

Режиссер по пластике: Алина Михайлова

Художник по свету: Иван Виноградов

Ассистент художника по свету: Илья Абраменко

Музыкальная поддержка

В спектакле участвует ВИА «ЖОРЖ» под управлением Ульяны Лучкиной:

  • Баян: Арсений Кирюхин
  • Гитара, электрогитара: Андрей Дидик
  • Бас-гитара, контрабас: Андрей Шафоростов
  • Ударные, перкуссия: Дмитрий Житков
  • Скрипка: Ульяна Лучкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 500 ₽

Фотографии

На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты

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