Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Спектакль основан на комедии А. Островского и предлагает зрителям яркое и многослойное представление о человеческой природе. Главный герой, «мудрец», талантливо «отзеркаливая» окружающих, становится любимцем всех, но в один момент совершает ошибку. Спектакль поднимает вечные вопросы: как отличить правду от лжи, белое от черного, хорошее от плохого. Выгода становится мерой вещей и людей.
«На всякого мудреца довольно простоты» сочетает в себе элементы русской Масленицы и золотого бала высшего общества. Это яркое, страшное, хулиганское и аскетичное представление, наполненное любовью, предательством, чувственностью и притворством. Спектакль обещает быть как трагическим, так и комичным.
Постановка: Александр Баргман
Художник-постановщик: Анастасия Пугашкина
Художник по костюмам: Ника Велегжанинова
Композитор и музыкальный руководитель: Ульяна Лучкина
Режиссер по пластике: Алина Михайлова
Художник по свету: Иван Виноградов
Ассистент художника по свету: Илья Абраменко
В спектакле участвует ВИА «ЖОРЖ» под управлением Ульяны Лучкиной: