Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Спектакль по мотивам комедии А. Островского в театре имени Комиссаржевской

Спектакль основан на комедии А. Островского и предлагает зрителям яркое и многослойное представление о человеческой природе. Главный герой, «мудрец», талантливо «отзеркаливая» окружающих, становится любимцем всех, но в один момент совершает ошибку. Спектакль поднимает вечные вопросы: как отличить правду от лжи, белое от черного, хорошее от плохого. Выгода становится мерой вещей и людей.

Атмосфера спектакля

«На всякого мудреца довольно простоты» сочетает в себе элементы русской Масленицы и золотого бала высшего общества. Это яркое, страшное, хулиганское и аскетичное представление, наполненное любовью, предательством, чувственностью и притворством. Спектакль обещает быть как трагическим, так и комичным.

Постановка: Александр Баргман

Художник-постановщик: Анастасия Пугашкина

Художник по костюмам: Ника Велегжанинова

Композитор и музыкальный руководитель: Ульяна Лучкина

Режиссер по пластике: Алина Михайлова

Художник по свету: Иван Виноградов

Ассистент художника по свету: Илья Абраменко

Музыкальная поддержка

В спектакле участвует ВИА «ЖОРЖ» под управлением Ульяны Лучкиной: