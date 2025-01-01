Спектакль Наводнение. 1824

Хоррор-концерт «Наводнение. 1824» в Петербурге

«Петербург-концерт» представляет новый экспериментальный проект-погружение в самые непостижимые факты петербургской истории. В фокусе внимания окажутся исключительные события, оставившие яркий след в музыке, литературе, изобразительном искусстве и культуре в целом.

13 апреля в Большом зале Екатерининского собрания зрители смогут стать участниками первого эпизода премьерного цикла: хоррор-концерта «Наводнение. 1824». Главным героем спектакля-перформанса станет разрушительное наводнение, произошедшее 7 (19) ноября 1824 года. В течение нескольких часов стихия уничтожала город и его жителей, не щадя никого.

Личные истории катастрофы

Как этот катастрофический момент отозвался в бессчетном множестве личных историй? Кто-то увидел в произошедшем знаки Небес, кто-то — шанс на духовную и научно-техническую перезагрузку. Некоторые связывают потоп с историей жизни и правления Александра I. Обо всем этом в захватывающих эпизодах хоррор-концерта расскажут городские предания.

Креативный синтетический проект

«Наводнение. 1824» — это креативный проект синтетического жанра, объединяющий элементы пластического и музыкального перформанса, иммерсивного театра и светопроекционного шоу. Погружение в эпоху произойдет благодаря сплетению фрагментов великой литературы и документальных свидетельств современников — писем, воспоминаний и газетных статей.

Зрители смогут насладиться виртуозным исполнением музыки таких композиторов, как Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Петр Чайковский и многих других. Также их ждут образы визуального искусства и пластические миниатюры в исполнении артистов современного танца.

Ограниченное количество мест

С учетом особенностей сценографии количество зрительских мест в зале ограничено. Екатерининское собрание примет немногим более 100 гостей. Каждый зритель получит уникальный шанс пройти стресс-тест на способность к состраданию и эмпатии, обрести новый опыт эмоционального проживания истории и ощутить себя частью души Петербурга.

Исполнители и команда проекта

Исполнительская группа включает:

Камерный оркестр «Дивертисмент» (художественный руководитель – заслуженный артист России Илья Иофф)

Центр развития проектов современной хореографии «Каннон Данс» (художественный руководитель – Наталья Каспарова)

Солисты филармонической группы «Петербург-концерта»

Артисты Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ»

Камерный хор Festino под управлением Александры Макаровой

Креативная группа проекта:

Продюсер – Екатерина Артюшкина

Автор идеи и куратор – Варвара Стрижак

Автор сценария и режиссер – Марина Сень

Саунд-дизайн – Артём Чигрик

Художник-постановщик – Сергей Сахно

Художник по свету – Максим Ахрамеев

Продолжительность выступления – 1 час 30 минут без антракта. Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории!