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Наводнение. 1824
Киноафиша Наводнение. 1824

Спектакль Наводнение. 1824

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Хоррор-концерт «Наводнение. 1824» в Петербурге

«Петербург-концерт» представляет новый экспериментальный проект-погружение в самые непостижимые факты петербургской истории. В фокусе внимания окажутся исключительные события, оставившие яркий след в музыке, литературе, изобразительном искусстве и культуре в целом.

13 апреля в Большом зале Екатерининского собрания зрители смогут стать участниками первого эпизода премьерного цикла: хоррор-концерта «Наводнение. 1824». Главным героем спектакля-перформанса станет разрушительное наводнение, произошедшее 7 (19) ноября 1824 года. В течение нескольких часов стихия уничтожала город и его жителей, не щадя никого.

Личные истории катастрофы

Как этот катастрофический момент отозвался в бессчетном множестве личных историй? Кто-то увидел в произошедшем знаки Небес, кто-то — шанс на духовную и научно-техническую перезагрузку. Некоторые связывают потоп с историей жизни и правления Александра I. Обо всем этом в захватывающих эпизодах хоррор-концерта расскажут городские предания.

Креативный синтетический проект

«Наводнение. 1824» — это креативный проект синтетического жанра, объединяющий элементы пластического и музыкального перформанса, иммерсивного театра и светопроекционного шоу. Погружение в эпоху произойдет благодаря сплетению фрагментов великой литературы и документальных свидетельств современников — писем, воспоминаний и газетных статей.

Зрители смогут насладиться виртуозным исполнением музыки таких композиторов, как Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Петр Чайковский и многих других. Также их ждут образы визуального искусства и пластические миниатюры в исполнении артистов современного танца.

Ограниченное количество мест

С учетом особенностей сценографии количество зрительских мест в зале ограничено. Екатерининское собрание примет немногим более 100 гостей. Каждый зритель получит уникальный шанс пройти стресс-тест на способность к состраданию и эмпатии, обрести новый опыт эмоционального проживания истории и ощутить себя частью души Петербурга.

Исполнители и команда проекта

Исполнительская группа включает:

  • Камерный оркестр «Дивертисмент» (художественный руководитель – заслуженный артист России Илья Иофф)
  • Центр развития проектов современной хореографии «Каннон Данс» (художественный руководитель – Наталья Каспарова)
  • Солисты филармонической группы «Петербург-концерта»
  • Артисты Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ»
  • Камерный хор Festino под управлением Александры Макаровой

Креативная группа проекта:

  • Продюсер – Екатерина Артюшкина
  • Автор идеи и куратор – Варвара Стрижак
  • Автор сценария и режиссер – Марина Сень
  • Саунд-дизайн – Артём Чигрик
  • Художник-постановщик – Сергей Сахно
  • Художник по свету – Максим Ахрамеев

Продолжительность выступления – 1 час 30 минут без антракта. Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽

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