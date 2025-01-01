Меню
Шостакович
Киноафиша Шостакович

Спектакль Шостакович

Постановка
Малый театр кукол МТК 12+
Режиссер Людмила Федорова
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История о судьбе композитора Шостаковича и города-Ленинграда в Малом театре кукол

Спектакль Шостакович рассказывает о жизни и творчестве великого композитора, чья судьба неразрывно связана с историей Ленинграда. Это попытка творчески осмыслить события 20 века, рассмотреть влияние авангардной музыки на музыкальную культуру страны, а также раскрыть ту неотделимую связь между музыкой и судьбой города, который стал для композитора настоящим домом и вдохновением.

Как музыка становится театром?

Одним из самых ярких элементов спектакля является вопрос: как перенести музыку на сцену? Как передать звуковую атмосферу через кукольное искусство? Марионетка — кукла, играющая главную роль, становится живым воплощением музыки, создавая на сцене уникальную синергию звука и образа.

Для кого этот спектакль?

Шостакович будет интересен тем, кто любит музыку и искусство в его самых неожиданных формах. Это спектакль для тех, кто хочет понять, как можно соединить музыку, полетность и театр в одном невероятном произведении. Вы увидите, как звучание и движение сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

