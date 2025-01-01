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Пара
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Спектакль Пара

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Пара» в ДК Железнодорожников: драмеди о сложностях человеческих взаимоотношений

Мы взрослые люди, и нам всегда есть чему учиться. Одной из самых актуальных тем для изучения являются отношения — самые близкие, самые сложные и самые важные в нашей жизни.

Спектакль «Пара» — это уникальное учебно-развлекательное драмеди, посвященное этим отношениям. Он сочетает в себе остроту, юмор, страсть и познавательность, предоставляя зрителям возможность глубже понять себя и своих близких.

Уникальный формат и жанровое разнообразие

Современный язык драматургии в «Паре» балансирует на стыке лекции, стендапа, драмы, эксцентрики и даже мюзикла. Персонажи спектакля появляются прямо из зрительного зала, вовлекая аудиторию в непосредственное проживание истории. Это создает уникальную атмосферу, где зрители могут не только наблюдать, но и размышлять о самых важных вопросах жизни.

Творческий коллектив

Артисты нового театрального объединения «BlizKO» остро и дерзко представляют каждую сцену, жонглируя жанрами и заставляя зрителя сопереживать каждому персонажу. Их игра полна энергии и эмоциональной глубины, что делает спектакль особенно захватывающим.

Специальные моменты

Внимание, спойлер! В ходе спектакля раскрываются несколько важных психологических приемов, которые могут помочь в построении гармоничной семейной жизни. Это не просто развлечение, а возможность получить ценные знания и навыки.

Не упустите шанс увидеть «Пару» — спектакль, который объединяет в себе развлечение и глубокие размышления о жизни и любви!

Режиссер
Ольга Краскова
В ролях
Екатерина Фарбер
Федор Смольянинов
Светлана Шелупец
Антон Захарьин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:30 от 1600 ₽

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