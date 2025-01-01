Меню
Синяя собака
Спектакль Синяя собака

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Синяя собака: философская притча о надежде и любви

Приглашаем вас на спектакль «Синяя собака», который представляет собой глубокую философскую притчу о человеке, ставшем жертвой непосильной ноши. Главный герой, Мухаммед, изнурен и ожесточен своим бременем, лишенным сил и возможности избавиться от него.

Символ надежды

В самый трудный момент его жизни появляется Синяя собака — символ надежды, преданности и бескорыстной любви. Несмотря на все попытки Мухаммеда избавиться от нее, собака остается рядом, верная и любящая. Ее присутствие наполняет его жизнь теплом и светом.

Путь к самопознанию

Однако, освободившись от собаки, Мухаммед ощущает пустоту и утрату. Он понимает, что без ее любви и поддержки ему не хватает смысла. Это становится отправной точкой для его поисков. Найдет ли он свою верную companion? Вернется ли он к тому, что действительно важно?

Информация для зрителей

Спектакль рекомендован детям от 10 лет и будет интересен зрителям всех возрастов, благодаря своей универсальной теме и глубоким эмоциональным переживаниям. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о надежде и любви на сцене!

Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

