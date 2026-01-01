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Марьино поле
Киноафиша Марьино поле

Спектакль Марьино поле

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О спектакле

История о вере, которая побеждает время

На сцене Свердловского театра драмы оживёт трогательная и философская пьеса «Марьино поле», рассказывающая о том, как вера и надежда могут преодолеть любые преграды — даже время и смерть. Спектакль переносит зрителей в заброшенную деревню, где жизнь продолжается в ожидании тех, кто, кажется, уже никогда не вернётся.

Три старухи и их вечное ожидание

В центре сюжета — три столетние подруги: Марья, Прасковья и Серафима. Уже десятки лет они живут в одиночестве, оставаясь верными своим мужьям, ушедшим на фронт. Несмотря на все очевидные знаки времени, женщины отказываются признать их смерть и продолжают ждать весточки о возвращении.

Сила веры, побеждающая реальность

Однажды, уже находясь на пороге смерти, Марья получает неожиданную весть — её муж жив и вернётся. Эта новость становится сигналом к действию: подруги запрягают корову и отправляются на станцию встречать своих любимых. Их безграничная вера — это сила, перед которой бессильны здравый смысл, время и даже сама смерть.

Поэтичный и философский спектакль

«Марьино поле» — это не просто история о трёх женщинах, а метафора, через которую раскрывается тема стойкости человеческого духа. Спектакль поднимает важные вопросы: что такое вера? Где граница между реальностью и тем, во что мы выбираем верить? И что движет человеком, когда всё вокруг указывает на невозможность исполнения его желаний?

Этот спектакль обещает затронуть самые глубокие струны души и заставит каждого зрителя задуматься о том, что иногда вера оказывается сильнее любой реальности.

Режиссер
Дмитрий Зимин
В ролях
Марина Савинова
Ирина Мосунова
Ирина Калинина
Юлия Костина
Полина Саверченко
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