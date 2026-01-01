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Ханума
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Спектакль Ханума

Водевиль по пьесе грузинского железнодорожника Авксентия Цагарели. Безусловный зрительский хит 12+
Режиссер Александр Исаков
Продолжительность 3 часа, 1 антаркт
Возраст 12+

О спектакле

«Ханума»: легендарная Грузинская история в Свердловском театре драмы

В старом Тифлисе разворачивается комическая и увлекательная борьба двух свах — хитроумной Ханумы и не менее находчивой Кабато. Обе женщины стремятся выдать замуж девушку за обедневшего князя Пантиашвили, который, несмотря на своё высокое звание, давно утратил своё состояние. Но кто же откажется выйти замуж за князя, даже если у него за душой нет ни гроша? Однако не всё так просто — на горизонте появляется невеста, которая способна перевернуть игру свах с ног на голову.

Юмор и грузинский колорит

«Ханума» — это легкий и весёлый спектакль с ярким национальным колоритом, полным шуток, песен и танцев. Зрители будут наслаждаться не только остроумными диалогами и переплетением комических ситуаций, но и красочными грузинскими традициями. Постановка подарит заряд хорошего настроения и перенесёт вас в атмосферу старинного Тифлиса, где судьба каждого зависит от ловкости и хитрости профессиональных свах.

Спектакль идеально подойдёт для тех, кто любит лёгкие, добрые комедии с колоритными персонажами и неожиданными поворотами.

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В других городах
Сентябрь
21 сентября понедельник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽

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