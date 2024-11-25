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Иисус Христос — суперзвезда
Киноафиша Иисус Христос — суперзвезда

Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Постановка питерского театра «Рок-опера» 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Иисус Христос — суперзвезда: рок-опера с душой

Историческая премьера в ДК им. Ленсовета

В феврале 1990 года на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге состоялась премьера, которая вошла в историю российского театра. «Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера, завоевавшая сердца миллионов, была впервые поставлена театром «Рок-опера». Это событие стало знаковым не только для театра, но и для всей культурной жизни страны.

Слияние рока и духовности

Спектакль, получивший благословение Православной Церкви, представляет собой уникальное сочетание рок-музыки и Священного Писания. Перевод Григория Кружкова и Марины Бородицкой добавляет особую глубину, ведь многие тексты взяты из Евангелия почти дословно. Эта особенность перевода придает спектаклю особую атмосферу, делая его ближе к первоисточнику.

Тридцать лет на сцене: обновленная версия

К тридцатилетию театра «Рок-опера» была представлена обновленная музыкальная версия спектакля. Ведущие артисты театра, такие как Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, заслуженный артист РФ Александр Кавин и другие, вдыхают новую жизнь в уже знакомые образы, приглашая зрителей переосмыслить вечные ценности.

Сообщение спектакля: любовь и сострадание

«Иисус Христос — суперзвезда» не просто рок-опера, это спектакль с посланием. Он напоминает о том, что без любви и сострадания человек теряет свою сущность. Эта мысль пронизывает весь спектакль, призывая к размышлениям о важности духовных ценностей в современном мире.

Приглашаем вас пережить эту неповторимую историю вновь, открыв для себя мощь и красоту одного из самых значимых произведений рок-оперы.

Режиссер
Владимир Подгородинский
В ролях
Константин Скрипалев
Владимир Дяденистов
Вячеслав Ногин
Ярослав Баярунас

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 октября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2400 ₽
Челябинск, 16 октября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 1800 ₽
Уфа, 17 октября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 18 октября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 21 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00
Новосибирск, 23 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Кто такой Иисус Христос? Рецензия на спектакль «Иисус Христос – Суперзвезда» в театре «Рок-опера»

Давайте так, вы точно знаете спектакль «Иисус Христос – Суперзвезда». Даже если не смотрели фильм с Тедом Нили или более поздний с Гленнем Картером. Даже если не видели ни одну постановку и не слышали ни одной арии. Само сочетание слов настолько интригует, как это сын Бога и суперзвезда – манит же разобраться в этом вопросе. Эту рок-оперу однозначно нужно увидеть, потому что она – веха в искусстве. Самое известное подобное произведение. Но поставить его в театре сложно, нужен целый ансамбль артистов мюзикла, а это редкость. Поэтому следите, когда в ваш город приедет с гастролями театр «Рок-опера» и их спектакль «Иисус Христос – Суперзвезда», в главных ролях Вячеслав Ногин, Антон Авдеев, Анна Позднякова. Разберём её подробнее.

 

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Фотографии

Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда

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Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Как Библия стала музыкальным хитом
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Как Библия стала музыкальным хитом Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — это легендарное произведение, которое уже стало одним из мощных столпов театральной культуры XX века. Произведение в своё время поразило всех, так как было непонятно, как к нему относится. Библейский текст всегда был окутан особым пиететом, люди с огромным уважением относились к истории Христа в Новом завете. И вдруг они видят, как Иуда и Иисус тянут высокие ноты в театре. Это как? Сегодня мы расскажем, как рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Уэббера и Райса появилась и взорвала Бродвей. Почему она стала культовой, как она помогла карьере одного актёра и почему её запрещали в России.
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25 ноября 2024 08:26
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