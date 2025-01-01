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Сказка о попе и о работнике его Балде
Киноафиша Сказка о попе и о работнике его Балде

Спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи по сказке Пушкина

Приглашаем зрителей на увлекательный спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде». Это интерактивное представление перенесет вас в мир весёлых приключений и остроумного юмора.

О сюжете

Спектакль начинается с вопросов попа: «Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался?» Так начинается история о находчивом работнике по имени Балда. Он не только справится с попом, но и развлечет зрителей своими проказами. Балда прокатится на кобыле и лихо сыграет на балалайке так громко, что море сморщит, а чертовское племя скорчит смешные гримасы.

Темы и герои

Зрители познакомятся со старым бесом и его внучком — бесенком. Балда научит, как бороться с жадностью, и накажет попа за его корысть, приговаривая с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!»

Спектакль — это не только театральное действие, но и кукольное действо, которое окунает зрителей в эстетику площадного представления.

Для всей семьи

Хотя Пушкин назвал свое произведение «сказкой», оно адресовано как детям, так и взрослым. Озорной и лукавый юмор автора делает этот спектакль прекрасным поводом для семейного выхода в театр.

Не упустите возможность насладиться волшебным миром театра вместе с близкими!

Режиссер
Борис Константинов
В ролях
Денис Пенюгин
Андрей Перович
Ксения Морозова
Алла Данишевская
Яна Сарафанникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 1000 ₽

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