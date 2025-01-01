Спектакль для всей семьи по сказке Пушкина

Приглашаем зрителей на увлекательный спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде». Это интерактивное представление перенесет вас в мир весёлых приключений и остроумного юмора.

О сюжете

Спектакль начинается с вопросов попа: «Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался?» Так начинается история о находчивом работнике по имени Балда. Он не только справится с попом, но и развлечет зрителей своими проказами. Балда прокатится на кобыле и лихо сыграет на балалайке так громко, что море сморщит, а чертовское племя скорчит смешные гримасы.

Темы и герои

Зрители познакомятся со старым бесом и его внучком — бесенком. Балда научит, как бороться с жадностью, и накажет попа за его корысть, приговаривая с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!»

Спектакль — это не только театральное действие, но и кукольное действо, которое окунает зрителей в эстетику площадного представления.

Для всей семьи

Хотя Пушкин назвал свое произведение «сказкой», оно адресовано как детям, так и взрослым. Озорной и лукавый юмор автора делает этот спектакль прекрасным поводом для семейного выхода в театр.

Не упустите возможность насладиться волшебным миром театра вместе с близкими!