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Легенда о пианисте
Киноафиша Легенда о пианисте

Спектакль Легенда о пианисте

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Новеченто – 1900»: Путешествие по волнам музыки

«Ты жив по-настоящему до тех пор, пока у тебя есть в запасе хорошая история и кто-то, кому можно ее рассказать». Мы приглашаем вас, зритель, в мир захватывающей истории, которая оживет на сцене!

Пьеса итальянского писателя Александра Барикко «Новеченто – 1900» — это не только цифра, обозначающая год. Это настоящая ода музыке и человеческому предназначению. Главный герой, Дэнни Будман Т. Д. Лемон Новеченто, — гениальный пианист-самоучка, родившийся на борту океанского лайнера. Его жизнь полна выбора и философских размышлений о судьбе и свободе.

Уникальная история

Спектакль расскажет о том, как Новеченто, проведя всю свою жизнь на корабле, стал символом поиска себя и своего места в мире. Он никогда не ступал на сушу, но его музыка звучала так, как будто охватывала все уголки Земли.

Таланты на сцене

В главных ролях — актер Валентин Воробьев и пианист Дмитрий Мячин. Они перенесут зрителей в мир эмоций и музыкальных переживаний, делая каждый момент незабываемым. Это не просто спектакль, а настоящая музыкальная одиссея, которая заставит задуматься о смысле жизни и поиске своего пути.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории! Премьера состоится [указать дату и время] в [указать место]. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах.

Приходите, и пусть музыка Новеченто запомнится вам надолго!

Режиссер
Людмила Никитина
В ролях
Дмитрий Мячин
Валентин Воробьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
19:00 от 1700 ₽

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