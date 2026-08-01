Спектакль Медвежонок и Ежик

Волшебный интерактивный спектакль для самых маленьких — «Медвежонок и Ёжик» — приглашает детей и их родителей окунуться в атмосферу дружбы и приключений. По мотивам сказок Сергея Козлова, этот трогательный моноспектакль-колыбельная расскажет историю двух лучших друзей, которым пора готовиться к зимней спячке. Но перед тем, как уснуть, им предстоит выполнить множество важных дел: утеплить дом, попрощаться с Солнцем, Луной и Звёздами. Ёжик, впечатлительный мечтатель, нередко теряет сон, но, к счастью, рядом всегда есть надёжный друг — Медвежонок.
Зрители вместе с Медвежонком помогут Ёжику справиться с его заботами, а в завершении споют колыбельную, чтобы зверята уснули сладкими и уютными снами. Это не только увлекательная история для малышей, но и возможность для родителей провести волшебное время вместе со своими детьми.
После спектакля дети могут оставаться в парке столько, сколько захотят. Входной билет включает:
Важно: При посещении парка и спектакля необходима сменная обувь для детей и взрослых.