Спектакль Медвежонок и Ежик

Интерактивный спектакль для малышей в парке «Волшебная миля»

Волшебный интерактивный спектакль для самых маленьких — «Медвежонок и Ёжик» — приглашает детей и их родителей окунуться в атмосферу дружбы и приключений. По мотивам сказок Сергея Козлова, этот трогательный моноспектакль-колыбельная расскажет историю двух лучших друзей, которым пора готовиться к зимней спячке. Но перед тем, как уснуть, им предстоит выполнить множество важных дел: утеплить дом, попрощаться с Солнцем, Луной и Звёздами. Ёжик, впечатлительный мечтатель, нередко теряет сон, но, к счастью, рядом всегда есть надёжный друг — Медвежонок.

Зрители вместе с Медвежонком помогут Ёжику справиться с его заботами, а в завершении споют колыбельную, чтобы зверята уснули сладкими и уютными снами. Это не только увлекательная история для малышей, но и возможность для родителей провести волшебное время вместе со своими детьми.

Участие и условия посещения

Спектакль рассчитан на детей в возрасте от 1 до 5 лет.

Каждый ребёнок может прийти со взрослым сопровождающим, который по входному билету получает доступ ко всем аттракционам парка.

Если в спектакле хочет участвовать второй взрослый, необходимо приобрести отдельный билет на спектакль.

Время для игр и развлечений в парке

После спектакля дети могут оставаться в парке столько, сколько захотят. Входной билет включает:

Неограниченное время пребывания в парке.

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.

Участие во всех мастер-классах и анимационных программах.

Посещение сферического кинотеатра с показом фильмов и мультфильмов.

Доступ к шоу-программам, играм и детским дискотекам.

Свободное использование кулеров с питьевой водой.

Бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Важно: При посещении парка и спектакля необходима сменная обувь для детей и взрослых.