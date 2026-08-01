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Медвежонок и Ежик
Киноафиша Медвежонок и Ежик

Спектакль Медвежонок и Ежик

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль для малышей в парке «Волшебная миля»

Волшебный интерактивный спектакль для самых маленьких — «Медвежонок и Ёжик» — приглашает детей и их родителей окунуться в атмосферу дружбы и приключений. По мотивам сказок Сергея Козлова, этот трогательный моноспектакль-колыбельная расскажет историю двух лучших друзей, которым пора готовиться к зимней спячке. Но перед тем, как уснуть, им предстоит выполнить множество важных дел: утеплить дом, попрощаться с Солнцем, Луной и Звёздами. Ёжик, впечатлительный мечтатель, нередко теряет сон, но, к счастью, рядом всегда есть надёжный друг — Медвежонок.

Зрители вместе с Медвежонком помогут Ёжику справиться с его заботами, а в завершении споют колыбельную, чтобы зверята уснули сладкими и уютными снами. Это не только увлекательная история для малышей, но и возможность для родителей провести волшебное время вместе со своими детьми.

Участие и условия посещения

  • Спектакль рассчитан на детей в возрасте от 1 до 5 лет.
  • Каждый ребёнок может прийти со взрослым сопровождающим, который по входному билету получает доступ ко всем аттракционам парка.
  • Если в спектакле хочет участвовать второй взрослый, необходимо приобрести отдельный билет на спектакль.

Время для игр и развлечений в парке

После спектакля дети могут оставаться в парке столько, сколько захотят. Входной билет включает:

  • Неограниченное время пребывания в парке.
  • Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.
  • Участие во всех мастер-классах и анимационных программах.
  • Посещение сферического кинотеатра с показом фильмов и мультфильмов.
  • Доступ к шоу-программам, играм и детским дискотекам.
  • Свободное использование кулеров с питьевой водой.
  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Важно: При посещении парка и спектакля необходима сменная обувь для детей и взрослых.

Купить билет на спектакль Медвежонок и Ежик

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В других городах
Август
21 августа пятница
12:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
22 августа суббота
11:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
27 августа четверг
12:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽

Фотографии

Медвежонок и Ежик

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