Спектакль Отдам бывшего в хорошие руки

Комедия «Отдам бывшего в хорошие руки» в Омске

История начинается с того, что «Районный супермен» Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка. Непредвиденная встреча приводит к зарождению романтической дружбы. Однако, в процессе общения, находясь в гостях у Игоря, Катя начинает подозревать, что он — маньяк!

Когда хозяин квартиры отвлекся, она задумывается о бегстве. Но, спешно вставив ключ в замок, она ломает его! И тут в дом заявляется бывшая супруга Игоря — Мари... Сюжет развивается непредсказуемо и комично, готовя зрителям вечер, полный легкого юмора и отличного настроения.

Участники и детали

В спектакле принимают участие известные актеры сериалов и шоу: Мария Кравченко, Максим Киселев и Татьяна Морозова. Каждый из них вносит свою уникальную энергию в постановку, обещая незабываемые моменты эвфории и смеха.

Не упустите возможность увидеть эту комедию, полную неожиданных поворотов и искренних эмоций!