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Папа в паутине, или Слишком женатый таксист-2
Билеты от 1500₽
Киноафиша Папа в паутине, или Слишком женатый таксист-2

Спектакль Папа в паутине, или Слишком женатый таксист-2

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Продолжение лучшей пьесы классика современной драматургии Рэя Куни

Пьеса «Слишком женатый таксист» входит в Топ-100 лучших пьес Британии, и её автор пользуется большой популярностью в России. Многие московские театры с успехом ставят спектакли по произведениям английского драматурга.

Жанр и особенности постановки
Спектакль поставлен в жанре комедии положений, который стал очень популярным в современном театре. Смешные и остроумные диалоги, понятные каждому, подчёркнуты оригинальными актерскими находками и режиссёрскими решениями, создавая атмосферу лёгкости и веселья.

Самостоятельность спектакля
«Папа в паутине» является самостоятельным спектаклем и доступен для понимания каждому зрителю, включая тех, кто не знаком с первой частью истории.

Режиссер
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
В ролях
Виктория Пархоменко
Татьяна Яхина
Татьяна Яхина
Александр Сибирцев
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
Александр Гурьянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Папа в паутине, или Слишком женатый таксист-2 Папа в паутине, или Слишком женатый таксист-2

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