Спектакль Минька и Лелька

Приключения героев автобиографических рассказов Михаила Зощенко

Минька и Лёлька — главные герои цикла автобиографических рассказов Михаила Зощенко. Погружаясь в воспоминания своего детства, писатель вновь шалит, играет, грустит и радуется вместе с сестрой. Эти яркие моменты из жизни становятся основой для увлекательной постановки.

Смешные и поучительные истории

В постановке Евгения Славутина смешные и поучительные истории обретают новые краски. Сопровождаемые стихами, музыкой и танцами, рассказы о приключениях Лёли и Миньки превращаются в весёлый калейдоскоп занимательных историй.

Страна детства на сцене

С каждым новым эпизодом создаётся атмосфера счастливой страны Детства, где каждый зритель может вспомнить свои собственные радости и озорные шалости из времени, когда жизнь казалась нескончаемым праздником.