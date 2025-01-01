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Билеты
Минька и Лелька
Билеты от 1100₽
Киноафиша Минька и Лелька

Спектакль Минька и Лелька

Постановка
МОСТ 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Приключения героев автобиографических рассказов Михаила Зощенко

Минька и Лёлька — главные герои цикла автобиографических рассказов Михаила Зощенко. Погружаясь в воспоминания своего детства, писатель вновь шалит, играет, грустит и радуется вместе с сестрой. Эти яркие моменты из жизни становятся основой для увлекательной постановки.

Смешные и поучительные истории

В постановке Евгения Славутина смешные и поучительные истории обретают новые краски. Сопровождаемые стихами, музыкой и танцами, рассказы о приключениях Лёли и Миньки превращаются в весёлый калейдоскоп занимательных историй.

Страна детства на сцене

С каждым новым эпизодом создаётся атмосфера счастливой страны Детства, где каждый зритель может вспомнить свои собственные радости и озорные шалости из времени, когда жизнь казалась нескончаемым праздником.

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Полина Тихомирова
Роман Зуев
Артем Верголасов
Василий Коковин
Лиана Гоголева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
14:00 от 1100 ₽

Фотографии

Минька и Лелька Минька и Лелька Минька и Лелька Минька и Лелька Минька и Лелька Минька и Лелька Минька и Лелька Минька и Лелька Минька и Лелька

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