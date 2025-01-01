Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
...И цирк
Билеты от 500₽
Киноафиша ...И цирк

Спектакль ...И цирк

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сценическая версия рассказа Василия Шукшина «Чередниченко и цирк»

Рассказ Василия Шукшина «Чередниченко и цирк» — это настоящий шедевр, своеобразный «бриллиантик» в жанре короткого рассказа. Вдохновленный этим произведением, Марк Розовский с командой актеров создал сценическую версию, в которой живые человеческие характеры и их неожиданное поведение становятся центром действия. Пьеса наполнена анекдотичным юмором, что делает её динамичной и яркой.

Театр правды жизни
Шукшин всегда славился своим умением изображать правду жизни. В центре его произведений — простые, но сложные личности, живущие на фоне повседневных радостей и бед. В сценической версии Розовского мы видим героев, чьи поступки, порой нелепые, но искренние, наделены глубоким трагикомизмом. Автор своего рода подтрунивает над народными героями, однако это не умаляет их значимости и глубины.

Шукшин сегодня
Хотя рассказ был написан в советское время, насыщенное характерными для того периода грешными желаниями и непринужденными развлечениями, сегодня произведение Шукшина не утратило своей актуальности. Его герои, с их непредсказуемыми поступками и судьбами, остаются живыми и интересными для зрителей. Шукшин, благодаря своей правдивости, легкости и мудрости, продолжает вдохновлять зрителей и актеров.

Театральная атмосфера в центре Москвы
Театр «У Никитских ворот» становится местом, где спектакль о Шукшине обретает живое звучание, а его герои — шанс заново выйти на сцену и рассказать о себе зрителю, как это могло быть в глубинке, но с не меньшей актуальностью сегодня.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Юрий Голубцов
Владимир Давиденко
Яна Прыжанкова
Ольга Агеева
Александр Панин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

В начале было...
0+
Детский
В начале было...
11 октября в 12:00 Шалом. Сцена на Новослободской
от 1000 ₽
Без галош элегантнее
16+
Музыка
Без галош элегантнее
16 октября в 19:00 Театр Терезы Дуровой
от 1000 ₽
Знаний много — широка дорога
6+
Детский Иммерсивный
Знаний много — широка дорога
30 сентября в 15:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше