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Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах

Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Симфония Ведьмак при свечах: Концертная программа от CAGMO

Концертная программа «Симфония Ведьмак при свечах» от струнного оркестра CAGMO погружает зрителей в мир одной из самых популярных игр — «Ведьмак 3: Дикая Охота». Эта легендарная ролевая игра известна не только своим захватывающим сюжетом, но и завораживающим саундтреком, который стал неотъемлемой частью фэнтезийной вселенной, созданной по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Уникальные аранжировки и этническое звучание

На концерте прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала создаст атмосферу мрачного Континента, позволяя зрителям заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира.

Подарок для поклонников

«Симфония Ведьмак при свечах» — это настоящий подарок для всех поклонников этой удивительной вселенной. Не упустите возможность насладиться магией музыки и погрузиться в мир, полный приключений и тайн!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 3400 ₽
Краснодар, 8 августа
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2800 ₽
Воронеж, 30 августа
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
18:00 от 2800 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 3100 ₽
Ростов-на-Дону, 3 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 25 сентября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 2800 ₽
Красноярск, 3 октября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 2800 ₽
Рязань, 7 октября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2300 ₽
Омск, 10 октября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 2800 ₽
Нижний Новгород, 10 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 3000 ₽
Пермь, 25 октября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
18:00 от 2800 ₽
Уфа, 29 октября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
19:00 от 2800 ₽
Челябинск, 2 ноября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
18:00 от 2800 ₽
Новосибирск, 6 ноября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2800 ₽
Сочи, 13 ноября
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
19:00 от 2500 ₽
Самара, 4 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2800 ₽

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