Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Концерты Концерты неоклассической музыки на любой вкус

Концерты неоклассической музыки на любой вкус

Классика вечна. И не потому, что нам так говорили со школы — во многих высокобюджетных блокбастерах вы услышите скрипки, контрабасы и кларнеты. Всё потому, что сила этой музыки одинаково пробивает как 300 лет назад, так и сегодня в эпоху ТикТока. Советуем концерты неоклассической инструментальной музыки, которые подойдут самым разным вкусам. 

Все 4
По году
Сбросить
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
неоклассика
Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
Симфония Аниме. Дирижер Кеничи Симура
классическая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
живая музыка
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
неоклассика
Сбросить
Жанр
Все Классическая музыка Неоклассика Живая музыка

Hans Zimmer’s Universe — грандиозное шоу с Imperial Orchestra

Симфонический оркестр из Санкт-Петербурга исполнит музыку легендарного композитора Ханса Циммера из культовых фильмов: Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Пираты Карибского моря и многих других. Энергия, свет, хор, орган и виртуозные солисты создадут незабываемую атмосферу настоящего кино-эпоса.

Саундтреки Эйнауди в исполнении оркеста CAGMO при свечах

Струнный оркестр CAGMO исполнит популярные саундтреки Людовико Эйнауди с уникальными оркестровыми аранжировками. Концерт при свечах в два акта погрузит в атмосферу уюта и волшебства, а тематическая фотозона позволит запечатлеть впечатления.

«Симфония Ведьмак при свечах», оркестр CAGMO

Еще одно грандиозное событие от струнного оркестра CAGMO — уникальные аранжировки саундтрека «Ведьмак 3: Дикая Охота» с этническими мотивами и вокалом. Концерт при свечах погрузит зрителей в магию фэнтезийного мира и атмосферу приключений.

«Симфония аниме» под управлением Кеничи Симуры

Симфонический оркестр исполнит лучшие саундтреки из культовых аниме: Neon Genesis Evangelion, Attack on Titan, My Neighbour Totoro и других. Концерт под руководством Кеничи Симуры подарит уникальное сочетание японской музыки и высокого оркестрового искусства.

Выбор редакции
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях
В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода»
В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода»
Тренд современности: топ-9 свежих фильмов и сериалов, в которых критикуются богачи
Тренд современности: топ-9 свежих фильмов и сериалов, в которых критикуются богачи
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше