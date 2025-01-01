Концерты неоклассической музыки на любой вкус

Hans Zimmer’s Universe — грандиозное шоу с Imperial Orchestra

Симфонический оркестр из Санкт-Петербурга исполнит музыку легендарного композитора Ханса Циммера из культовых фильмов: Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Пираты Карибского моря и многих других. Энергия, свет, хор, орган и виртуозные солисты создадут незабываемую атмосферу настоящего кино-эпоса.

Саундтреки Эйнауди в исполнении оркеста CAGMO при свечах

Струнный оркестр CAGMO исполнит популярные саундтреки Людовико Эйнауди с уникальными оркестровыми аранжировками. Концерт при свечах в два акта погрузит в атмосферу уюта и волшебства, а тематическая фотозона позволит запечатлеть впечатления.

«Симфония Ведьмак при свечах», оркестр CAGMO

Еще одно грандиозное событие от струнного оркестра CAGMO — уникальные аранжировки саундтрека «Ведьмак 3: Дикая Охота» с этническими мотивами и вокалом. Концерт при свечах погрузит зрителей в магию фэнтезийного мира и атмосферу приключений.

«Симфония аниме» под управлением Кеничи Симуры

Симфонический оркестр исполнит лучшие саундтреки из культовых аниме: Neon Genesis Evangelion, Attack on Titan, My Neighbour Totoro и других. Концерт под руководством Кеничи Симуры подарит уникальное сочетание японской музыки и высокого оркестрового искусства.