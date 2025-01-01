Концерты неоклассической музыки на любой вкус

Классика вечна. И не потому, что нам так говорили со школы — во многих высокобюджетных блокбастерах вы услышите скрипки, контрабасы и кларнеты. Всё потому, что сила этой музыки одинаково пробивает как 300 лет назад, так и сегодня в эпоху ТикТока. Советуем концерты неоклассической инструментальной музыки, которые подойдут самым разным вкусам.
Симфонический оркестр из Санкт-Петербурга исполнит музыку легендарного композитора Ханса Циммера из культовых фильмов: Интерстеллар, Гладиатор, Король Лев, Пираты Карибского моря и многих других. Энергия, свет, хор, орган и виртуозные солисты создадут незабываемую атмосферу настоящего кино-эпоса.
Струнный оркестр CAGMO исполнит популярные саундтреки Людовико Эйнауди с уникальными оркестровыми аранжировками. Концерт при свечах в два акта погрузит в атмосферу уюта и волшебства, а тематическая фотозона позволит запечатлеть впечатления.
Еще одно грандиозное событие от струнного оркестра CAGMO — уникальные аранжировки саундтрека «Ведьмак 3: Дикая Охота» с этническими мотивами и вокалом. Концерт при свечах погрузит зрителей в магию фэнтезийного мира и атмосферу приключений.
Симфонический оркестр исполнит лучшие саундтреки из культовых аниме: Neon Genesis Evangelion, Attack on Titan, My Neighbour Totoro и других. Концерт под руководством Кеничи Симуры подарит уникальное сочетание японской музыки и высокого оркестрового искусства.