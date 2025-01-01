Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах

Меню
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт неоклассики при свечах

Концертная программа от оркестра CAGMO представляет совершенно новую концепцию, основанную на творчестве всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди. Под названием «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах» зрители смогут насладиться самыми популярными саундтреками маэстро и уникальными оркестровыми аранжировками.

Окончание светового шоу

Концерт разделён на два акта по одному часу каждый. Музыка прозвучит в исполнении струнного оркестра и фортепиано, погружая зрителей в атмосферу уюта и волшебства под мягким светом свечей в самом сердце Кремля.

Тематическая фотозона

Перед зрителями выступит тройной состав оркестра CAGMO в окружении десяти тысяч свечей, создавая незабываемую атмосферу. Также в фойе Кремлевского Дворца будет работать тематическая фотозона, где гости смогут сделать памятные снимки в уникальных декорациях.

Дружба с Эйнауди

Людовико Эйнауди — давний друг CAGMO. В течение многих лет мы организовывали его концерты в России и вместе прошли путь от камерных залов до масштабных концертных площадок. За годы взаимодействия с маэстро мы глубоко прониклись его творчеством, что позволило нам создать уникальные аранжировки, которые высоко оценены самим композитором.

Программа концерта

В первом акте програмы прозвучат самые известные саундтреки Эйнауди, в том числе музыка к фильмам «1+1», «Чёрный лебедь», «Земля кочевников» и другие. Во втором акте вы услышите уникальные аранжировки оркестра CAGMO, которые дополнят музыку Людовико Эйнауди оркестровыми деталями и, в некоторых случаях, полностью изменят сольное звучание оригинальных композиций за счёт добавления струнных партий.

Приглашение к музыкальному путешествию

Мы приглашаем вас услышать полный спектр творчества Людовико Эйнауди в оригинальном исполнении оркестра CAGMO при свете десяти тысяч свечей!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 августа
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 2800 ₽
Самара, 11 сентября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2800 ₽
Пермь, 12 сентября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 13 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
18:00 от 2800 ₽
Воронеж, 13 сентября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
18:00 от 2800 ₽
Рязань, 16 сентября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2300 ₽
Красноярск, 17 сентября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 2800 ₽

