Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах

Концерт неоклассики при свечах

Концертная программа от оркестра CAGMO представляет совершенно новую концепцию, основанную на творчестве всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди. Под названием «Саундтреки Эйнауди — Двойной концерт при свечах» зрители смогут насладиться самыми популярными саундтреками маэстро и уникальными оркестровыми аранжировками.

Концерт разделён на два акта по одному часу каждый. Музыка прозвучит в исполнении струнного оркестра и фортепиано, погружая зрителей в атмосферу уюта и волшебства под мягким светом свечей в самом сердце Кремля.

Тематическая фотозона

Перед зрителями выступит тройной состав оркестра CAGMO в окружении десяти тысяч свечей, создавая незабываемую атмосферу. Также в фойе Кремлевского Дворца будет работать тематическая фотозона, где гости смогут сделать памятные снимки в уникальных декорациях.

Дружба с Эйнауди

Людовико Эйнауди — давний друг CAGMO. В течение многих лет мы организовывали его концерты в России и вместе прошли путь от камерных залов до масштабных концертных площадок. За годы взаимодействия с маэстро мы глубоко прониклись его творчеством, что позволило нам создать уникальные аранжировки, которые высоко оценены самим композитором.

Программа концерта

В первом акте програмы прозвучат самые известные саундтреки Эйнауди, в том числе музыка к фильмам «1+1», «Чёрный лебедь», «Земля кочевников» и другие. Во втором акте вы услышите уникальные аранжировки оркестра CAGMO, которые дополнят музыку Людовико Эйнауди оркестровыми деталями и, в некоторых случаях, полностью изменят сольное звучание оригинальных композиций за счёт добавления струнных партий.

Приглашение к музыкальному путешествию

Мы приглашаем вас услышать полный спектр творчества Людовико Эйнауди в оригинальном исполнении оркестра CAGMO при свете десяти тысяч свечей!