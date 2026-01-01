Оповещения от Киноафиши
Криминальный бит
Киноафиша Криминальный бит

Криминальный бит

18+
Возраст 18+

О концерте

Новая музыкальная волна от группы из Санкт-Петербурга

Группа, основанная в 2020 году двумя талантливыми исполнителями из Санкт-Петербурга, готова порадовать своих поклонников новыми треками. Их музыка отражает актуальные темы повседневной жизни и пронизана нотами ностальгии, создавая атмосферу старого хип-хопа.

Криминальный бит: глубина и правда

Криминальный бит – это не просто музыка о жизни на улицах и роскошных автомобилях. Это треки, которые цепляют за живое своей искренностью и правдой. Музыканты стремятся к анонимности, предпочитая оставаться вне рамок шоу-бизнеса, что позволяет им сосредоточиться на творчестве, а не на социальном статусе.

Современность и скорость

Парни из группы подходят к своему делу с актуальностью, скоростью и точностью. Их композиции удивляют и вдохновляют, привлекая внимание той самой искренностью, которая особенно ценится в творчестве. Поддерживая связь со зрителем, они создают уникальный музыкальный стиль, который заряжает энергией и создает атмосферу настоящего хип-хопа.

Не упустите возможность услышать их новые треки и открыть для себя этот увлекательный мир современной музыки!

В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
19 сентября суббота
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1800 ₽
20 сентября воскресенье
20:00
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
от 1800 ₽
11 октября воскресенье
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2000 ₽
1 ноября воскресенье
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2000 ₽
13 ноября пятница
20:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 1800 ₽
14 ноября суббота
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2000 ₽
15 ноября воскресенье
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2000 ₽
27 ноября пятница
20:00
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
от 1800 ₽
28 ноября суббота
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
29 ноября воскресенье
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1800 ₽
12 декабря суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1800 ₽
13 декабря воскресенье
19:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1900 ₽

