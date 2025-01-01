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Онегин
Билеты от 1000₽
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Спектакль Онегин

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Грандиозная премьера мюзикла «Онегин» Алексея Франдетти

16 декабря на сцене объединенного Театра на Таганке состоится долгожданная премьера мюзикла «Онегин», постановка которого принадлежит трижды лауреату Золотой Маски — Алексею Франдетти. Режиссер знаменитого спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», ставшего хитом Таганки, обещает представить совершенно новое прочтение великой классики.

Уникальная постановка и международное сотрудничество
Уникальность премьеры трудно переоценить. Оригинальная версия мюзикла была создана канадскими авторами Амиелем Гладстоном и Ведой Хилле, которые перевели роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» на английский язык. Теперь же Театр на Таганке адаптирует этот мюзикл, переводя его обратно на русский язык. Мюзикл станет первым спектаклем на обновленной исторической сцене объединенного Театра на Таганке, в котором выступит единая труппа театра.

Новый взгляд на классическое произведение
Мюзикл «Онегин» в постановке Франдетти будет отличаться от привычного восприятия классики. Через хулиганство, юмор, живое перевоплощение актеров прямо на сцене автор стремится раскрыть актуальный смысл романа Пушкина для современного зрителя. Франдетти использует динамичные и смелые средства выражения, чтобы показать вечные темы романа: выбор между разумом и сердцем, риск перед лицом стандартизированного общества, доверие к другим и веру в себя.

Музыка, сценография и глубокая философия
В постановке будут звучать произведения Чайковского, а сцена оживет благодаря уникальной сценографии и авторскому прочтению исходного материала. Этот спектакль погружает зрителя в мир глубоких эмоций и личных переживаний героев, давая возможность каждому найти параллели с собственными жизненными выборами и внутренними конфликтами.

Что есть реальность, а что — мечты?
«Онегин» в постановке Франдетти будет исследовать не только вечные вопросы, поднятые в романе, но и вопросы о реальности и иллюзиях, о грани между мечтой и действительностью, которые всегда остаются актуальными. В этой постановке классика обретет новое, захватывающее дыхание, и зрители смогут увидеть её не как скучную историю, а как живое и волнующее событие.

Режиссер
Алексей Франдетти
В ролях
Павел Левкин
Максим Маминов
Софико Кардава
Наталья Инькова
Дарья Алыпова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
11 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин

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