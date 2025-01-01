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Горе без ума
Билеты от 750₽
Киноафиша Горе без ума

Спектакль Горе без ума

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Сценическая редакция бессмертного шедевра российской словесности от Марка Розовского

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский вновь обращается к отечественной классике, предлагая зрителям новый взгляд на знаменитую комедию А. Грибоедова.

Тема и актуальность «Горе от ума»
Комедия в стихах «Горе от ума» А. Грибоедова продолжает оставаться невероятно актуальной. В центре пьесы – вечный конфликт общества и личности, борьба чести с лизоблюдством, любви с пошлостью, верности с предательством. Эти темы особенно созвучны современному обществу, что усиливает остроту постановки.

Использование переписки Пушкина и Чаадаева
Для усиления критического взгляда на состояние современного общества Марк Розовский использует в своей постановке фрагменты переписки А. Пушкина с П. Чаадаевым, добавляя философский контекст и углубляя смысл пьесы.

Трагикомедия «Горе без ума»
На сцене театра зрители могут увидеть трагикомедию «Горе без ума» – сценическую редакцию бессмертного шедевра российской словесности, подготовленную Марком Розовским.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Константин Иванов
Александр Масалов
Андрей Молотков
Виктория Корлякова
Линда Лапиньш

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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