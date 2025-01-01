Спектакль Горе без ума

Сценическая редакция бессмертного шедевра российской словесности от Марка Розовского

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский вновь обращается к отечественной классике, предлагая зрителям новый взгляд на знаменитую комедию А. Грибоедова.

Тема и актуальность «Горе от ума»

Комедия в стихах «Горе от ума» А. Грибоедова продолжает оставаться невероятно актуальной. В центре пьесы – вечный конфликт общества и личности, борьба чести с лизоблюдством, любви с пошлостью, верности с предательством. Эти темы особенно созвучны современному обществу, что усиливает остроту постановки.

Использование переписки Пушкина и Чаадаева

Для усиления критического взгляда на состояние современного общества Марк Розовский использует в своей постановке фрагменты переписки А. Пушкина с П. Чаадаевым, добавляя философский контекст и углубляя смысл пьесы.

Трагикомедия «Горе без ума»

На сцене театра зрители могут увидеть трагикомедию «Горе без ума» – сценическую редакцию бессмертного шедевра российской словесности, подготовленную Марком Розовским.