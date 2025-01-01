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Преступление и наказание
Билеты от 400₽
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Событие 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Достоевского: «Преступление и наказание» на сцене театра «Событие»

«Изящный психоделический триллер» по знаменитому роману Федора Михайловича Достоевского ждет вас на сцене. Этот спектакль предназначен для всех — как для истинных ценителей творчества Достоевского, так и для тех, кто лишь мимоходом прикасался к его произведениям. Даже если вы не любите его творчество, вас ждут неожиданные открытия.

Новая интерпретация классики

Знакомая с детства история о нравственных и физических метаниях бедного студента Родиона Раскольникова, совершившего убийство старухи-процентщицы, предстает в совершенно новом свете. Спектакль обещает увлечь зрителя в захватывающее путешествие по неизведанным закоулкам души «убивцы», раскрывая глубину человеческой психологии.

Спектакль-откровение

Это не просто спектакль — это откровение, которое ошеломляет и пробирает до мурашек. Режиссер и актёры исследуют самые глухие дебри психологического состояния героя, погружая зрителей в атмосферу внутренней борьбы и страха. Каждый момент становится важным и запоминающимся.

Воспоминания о классике

Спектакль также представляет собой вспышку, позволяющую вновь пережить те волшебные и страшные моменты, что дарил классик на страницах своего романа. Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию, которая, возможно, изменит ваше восприятие классики навсегда.

Режиссер
Герман Пикус
В ролях
Даниил Коробейников
Дарья Пикус
Вадим Чибисов
Ирина Смагина
Михаил Каранаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 600 ₽
10 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽
15 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 600 ₽
22 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 600 ₽

Фотографии

Преступление и наказание

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