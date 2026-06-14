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Безымянная звезда
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Спектакль Безымянная звезда

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

В Театре Мира пройдет спектакль «Безымянная звезда»

В небольшой провинциальный городок событиям судьбы открывается новый путь. Из столичного экспресса изысканная пассажирка оказывается в ситуации, требующей решительных действий. У нее нет ни денег, ни билета — только фишки казино.

На помощь ей приходит местный учитель Марин Мирою. Остаясь наедине с ним, Мона вдруг понимает, что этот, на первый взгляд, обыкновенный педагог — человек, способный разжечь ее интерес. Она ищет предлог, чтобы не отпустить Марина.

Скоро между ними разгорается страстное чувство. Однако тень из прошлого не дремлет — Мона находится под контролем своего богатого любовника Грига, который с циничными доводами пытается убедить героиню, что жизненный путь жены бедного учителя не для нее. Какой выбор сделает Мона? Что для нее важнее — любовь или роскошь?

Комфортное времяпрепровождение

Располагайтесь удобно в нашем уютном зале, где максимальные эмоции встречаются с комфортом:

  • ВИП партер: мягкие кресла, актеры на расстоянии вытянутой руки.
  • Партер: мягкие стулья, прекрасный панорамный вид на сцену.

Подробности спектакля

Продолжительность спектакля составляет 2 часа с антрактом.

Творческая группа

В ролях:

  • Евгения Лезгинцева
  • Анастасия Клименко
  • Александра Ершова
  • Елизавета Волконская
  • Ивонна Пан
  • Анна-Мария Видмер
  • Алексей Гиммельрейх
  • Егор Барановский
  • Сергей Одыванов
  • Александр Молчанов
  • Виталий Мокроусов
Режиссер
Евгений Шамрай
В ролях
Анастасия Клименко
Александра Ершова
Елизавета Волконская
Ивонна Пан
Анна-Мария Видмер

Купить билет на спектакль Безымянная звезда

Помощь с билетами
Июнь
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
14 июня воскресенье
18:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
17 июня среда
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
19 июня пятница
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
23 июня вторник
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
26 июня пятница
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
28 июня воскресенье
18:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
30 июня вторник
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
17 августа понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 августа среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
21 августа пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
23 августа воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
22 сентября вторник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
24 сентября четверг
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
26 сентября суббота
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
2 октября пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
4 октября воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
6 октября вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
8 октября четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
10 октября суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
12 октября понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 октября среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
16 октября пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18 октября воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 октября понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
20 октября вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
21 октября среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
22 октября четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
23 октября пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
24 октября суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
25 октября воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
26 октября понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
28 октября среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
30 октября пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
1 ноября воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
3 ноября вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
5 ноября четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
7 ноября суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
9 ноября понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
11 ноября среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
13 ноября пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
15 ноября воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
17 ноября вторник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 ноября четверг
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
21 ноября суббота
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
23 ноября понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
25 ноября среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
27 ноября пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
29 ноября воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
1 декабря вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
3 декабря четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
5 декабря суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
7 декабря понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
9 декабря среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
11 декабря пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
13 декабря воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
15 декабря вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
17 декабря четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 декабря суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
21 декабря понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
23 декабря среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
25 декабря пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
27 декабря воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
29 декабря вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
31 декабря четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
2 января суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
4 января понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
6 января среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
8 января пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
10 января воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
12 января вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 января четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
16 января суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18 января понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
20 января среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
22 января пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
24 января воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
26 января вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
28 января четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
30 января суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
1 февраля понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
3 февраля среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
5 февраля пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
7 февраля воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
9 февраля вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
11 февраля четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
13 февраля суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
15 февраля понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
17 февраля среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 февраля пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
21 февраля воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
23 февраля вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
25 февраля четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
27 февраля суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
1 марта понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
3 марта среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
5 марта пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
7 марта воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
9 марта вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
11 марта четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
13 марта суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
15 марта понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
17 марта среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 марта пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
21 марта воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
23 марта вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
25 марта четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
27 марта суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
29 марта понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
31 марта среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
2 апреля пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
4 апреля воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
6 апреля вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
8 апреля четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
10 апреля суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
12 апреля понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 апреля среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
16 апреля пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18 апреля воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
20 апреля вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
22 апреля четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
24 апреля суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
26 апреля понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
28 апреля среда
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
30 апреля пятница
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
2 мая воскресенье
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
4 мая вторник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
6 мая четверг
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
8 мая суббота
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
10 мая понедельник
18:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
20 мая четверг
17:35
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда

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