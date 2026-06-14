В Театре Мира пройдет спектакль «Безымянная звезда»

В небольшой провинциальный городок событиям судьбы открывается новый путь. Из столичного экспресса изысканная пассажирка оказывается в ситуации, требующей решительных действий. У нее нет ни денег, ни билета — только фишки казино.

На помощь ей приходит местный учитель Марин Мирою. Остаясь наедине с ним, Мона вдруг понимает, что этот, на первый взгляд, обыкновенный педагог — человек, способный разжечь ее интерес. Она ищет предлог, чтобы не отпустить Марина.

Скоро между ними разгорается страстное чувство. Однако тень из прошлого не дремлет — Мона находится под контролем своего богатого любовника Грига, который с циничными доводами пытается убедить героиню, что жизненный путь жены бедного учителя не для нее. Какой выбор сделает Мона? Что для нее важнее — любовь или роскошь?

Комфортное времяпрепровождение

Располагайтесь удобно в нашем уютном зале, где максимальные эмоции встречаются с комфортом:

ВИП партер: мягкие кресла, актеры на расстоянии вытянутой руки.

мягкие кресла, актеры на расстоянии вытянутой руки. Партер: мягкие стулья, прекрасный панорамный вид на сцену.

Подробности спектакля

Продолжительность спектакля составляет 2 часа с антрактом.

Творческая группа

В ролях: