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Неформат
Билеты от 3000₽
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Спектакль Неформат

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Неформат» в постановке Михаила Барщевского

Вы когда-нибудь задумывались, как театральные темы могут меняться в зависимости от событий в мире? Или наблюдали за тем, как известные актеры с легкостью импровизируют на сцене? Спектакль «Неформат», поставленный адвокатом и режиссером Михаилом Барщевским, предлагает зрителям уникальный опыт, который сочетает в себе все эти элементы.

Необычный режиссер

Михаил Барщевский, известный адвокат, решился на творческий эксперимент, ставя спектакль, который бросает вызов традиционным театральным нормам. Он не боится критиковать своих актеров прямо на сцене, делая процесс создания спектакля максимально открытым и живым.

Смелые темы

«Неформат» также выделяется тем, что актеры обсуждают на сцене табуированные и острые темы, не опасаясь цензуры. Это делает спектакль актуальным и близким к реальной жизни, давая возможность зрителям задуматься над важными вопросами.

Звездный состав

В главных ролях выступают заслуженные артисты Российской Федерации: Евдокия Германова и Татьяна Веденеева. Их мастерство и харизма привносят в спектакль особую атмосферу, заставляя зрителей сопереживать и думать.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого театрального эксперимента. «Неформат» — это не просто спектакль, а настоящее событие, которое может изменить ваше представление о театре. Убедитесь сами, как искусство может реагировать на вызовы времени и вдохновлять на новые мысли!

Режиссер
Михаил Барщевский
В ролях
Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева
Михаил Барщевский
Евдокия Германова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Неформат Неформат Неформат Неформат Неформат Неформат Неформат Неформат

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