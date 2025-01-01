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Буратино и Мальвина встречают гостей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Буратино и Мальвина встречают гостей

Спектакль Буратино и Мальвина встречают гостей

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения Буратино и Мальвины в театре

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательное театральное представление, основанное на сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Главные герои — озорной Буратино и добродушная Мальвина — знакомы каждому с детства и снова готовы порадовать зрителей!

Уроки хороших манер

В ходе спектакля маленькие зрители узнают о том, как правильно вести себя дома, в гостях и, конечно, в театре. Мальвина, милосердная учительница, научит детей вежливым словам и хорошим манерам. А Буратино, как всегда, устроит веселые игры и конкурсы, которые подарят радость не только детям, но и их родителям.

Что взять с собой?

Не забудьте сменную обувь для вашего комфорта! Это маленькое правило поможет сохранить чистоту в театре и сделает ваше пребывание более приятным.

Для кого это представление?

Спектакль рекомендуется для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут, что идеально подходит для маленьких зрителей, не устающих во время представления.

Подготовьте детей к увлекательному путешествию

Чтобы сделать ваше путешествие в мир театра еще более увлекательным, предлагаем предварительно познакомить детей с самой сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Это поможет им лучше понять сюжет и насладиться представленным действием.

Не упустите возможность подарить своим детям радость и незабываемые впечатления от театрального представления! Ждем вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
17:00 от 1000 ₽
29 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
31 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
3 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
5 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
8 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽

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