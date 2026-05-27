Спектакль Ничего не бойся, я с тобой

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается

Мюзикл, ставший культовым, вновь на сцене! После успешного проката, который собрал более 1,2 миллиона зрителей за два сезона, его закрытие вызвало десятки тысяч просьб о восстановлении. С 11 апреля 2026 года ожидается возвращение легендарных хитов группы «Секрет». Эти песни станут символом бесстрашной молодости и искренних эмоций, а сюжет мюзикла расскажет о любви, дружбе и выборе.

Сюжет мюзикла

Главный герой Слава, спасаясь от погони, встречает свою мечту — Алису. Но вот беда: она оказывается невестой его лучшего друга. Эмоции накаляются в атмосфере Петербурга 80-х. Сцена погружает зрителя в живой город с покатыми крышами, темными подворотнями и проспектами, по которым мчит знаменитый троллейбус «1983». В спектакле также присутствуют элементы смелой моды, тайные рок-квартирники и другие характерные черты того времени.

