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Утиная охота
Билеты от 800₽
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Спектакль Утиная охота

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Утиная охота» по А. Вампилову

Пьеса А. Вампилова «Утиная охота» — это глубокая и многослойная работа, в которой главный герой Виктор Зилов становится символом поколения тридцатилетних. Он — инженер, который, несмотря на свою стабильную жизнь, сталкивается с внутренними конфликтами и неожиданными поворотами судьбы.

Сюжет и персонажи

Виктор Зилов — типичный представитель своего поколения: у него есть работа, семья и увлечения, в числе которых охота и женская компания. Однако его жизнь меняется после того, как друзья подшучивают над ним и преподносят траурный венок. Эта жестокая шутка становится катализатором для размышлений о жизни и о том, что действительно важно.

Мечта Виктора о уединении на утиной охоте становится символом его стремления найти смысл и гармонию в жизни. Может ли он разрешить свои внутренние конфликты и обрести счастье?

Актерский состав

Спектакль обещает удивить зрителей не только сюжетом, но и великолепной игрой актеров. В составе труппы:

  • Виктор Зилов — Алексей Щукин
  • Кузаков — Вячеслав Косарев
  • Саяпин — Георгий Марченко
  • Коваль — Алексей Коваль
  • Кушак — Вадим Андреевич, з.а. РФ
  • Галина, жена Зилова — Валентина Емельянова
  • Щукина — Елена
  • Ирина — Мария Ильякова
  • Зенцова — София
  • Вера — Алина Мазненкова
  • Роменкова — Ксения
  • Алена, жена Саяпина — Дроздова
  • Олейник, официант — Аксинья
  • Дима — Кирилл
  • Дарин — Павел Еремеев

Интересные факты

Пьеса «Утиная охота» — одна из самых известных работ Вампилова, и она продолжает оставаться актуальной благодаря своей глубине и проницательному взгляду на человеческую природу. Она не только развлекает, но и заставляет задуматься о жизненных ценностях и истинных желаниях.

Не пропустите возможность увидеть эту замечательную постановку, которая заставит вас задуматься о вечных вопросах жизни и счастья.

Режиссер
Павел Архипов
В ролях
Алексей Щукин
Вячеслав Косарев
Георгий Марченко
Алексей Коваль
Рифат Сафиулин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽
25 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽

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