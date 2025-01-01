Спектакль «Утиная охота» по А. Вампилову

Пьеса А. Вампилова «Утиная охота» — это глубокая и многослойная работа, в которой главный герой Виктор Зилов становится символом поколения тридцатилетних. Он — инженер, который, несмотря на свою стабильную жизнь, сталкивается с внутренними конфликтами и неожиданными поворотами судьбы.

Сюжет и персонажи

Виктор Зилов — типичный представитель своего поколения: у него есть работа, семья и увлечения, в числе которых охота и женская компания. Однако его жизнь меняется после того, как друзья подшучивают над ним и преподносят траурный венок. Эта жестокая шутка становится катализатором для размышлений о жизни и о том, что действительно важно.

Мечта Виктора о уединении на утиной охоте становится символом его стремления найти смысл и гармонию в жизни. Может ли он разрешить свои внутренние конфликты и обрести счастье?

Актерский состав

Спектакль обещает удивить зрителей не только сюжетом, но и великолепной игрой актеров. В составе труппы:

Виктор Зилов — Алексей Щукин

Кузаков — Вячеслав Косарев

Саяпин — Георгий Марченко

Коваль — Алексей Коваль

Кушак — Вадим Андреевич, з.а. РФ

Галина, жена Зилова — Валентина Емельянова

Щукина — Елена

Ирина — Мария Ильякова

Зенцова — София

Вера — Алина Мазненкова

Роменкова — Ксения

Алена, жена Саяпина — Дроздова

Олейник, официант — Аксинья

Дима — Кирилл

Дарин — Павел Еремеев

Интересные факты

Пьеса «Утиная охота» — одна из самых известных работ Вампилова, и она продолжает оставаться актуальной благодаря своей глубине и проницательному взгляду на человеческую природу. Она не только развлекает, но и заставляет задуматься о жизненных ценностях и истинных желаниях.

Не пропустите возможность увидеть эту замечательную постановку, которая заставит вас задуматься о вечных вопросах жизни и счастья.