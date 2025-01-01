Спектакль Гостиная Людмилы Жумаевой

Авторская программа Людмилы Жумаевой и Театра «Геликон-опера»

«Гостиная Людмилы Жумаевой» — это уникальный проект театра «Геликон-опера», который был запущен в юбилейном сезоне 2019/2020. Он представляет собой авторскую программу, где Людмила Алексеевна Жумаева, мама основателя и художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана, встречает особых гостей. Каждый вечер в Гостиной становится уникальным событием, где в центре внимания — звезды театра «Геликон-опера» и приглашенные артисты.

Особенности программы:

Авторская программа : Людмила Алексеевна, обладая глубокими знаниями и педагогическим опытом, является ведущей и организатором этой программы. Каждая встреча в Гостиной имеет свою неповторимую тему и атмосферу.

: Людмила Алексеевна, обладая глубокими знаниями и педагогическим опытом, является ведущей и организатором этой программы. Каждая встреча в Гостиной имеет свою неповторимую тему и атмосферу. Звезды «Геликон-оперы» и приглашенные артисты : В каждом выпуске участвуют любимые артисты театра, которые своим талантом и харизмой делают каждую встречу особенной.

: В каждом выпуске участвуют любимые артисты театра, которые своим талантом и харизмой делают каждую встречу особенной. Семейная атмосфера : Людмила Жумаева — мама Дмитрия Бертмана, что придает проекту атмосферу родного и теплого отношения к театру. Она не только с любовью наблюдает за театральной жизнью, но и искренне заботится о каждом артистическом процессе, что делает эти встречи еще более ценными.

: Людмила Жумаева — мама Дмитрия Бертмана, что придает проекту атмосферу родного и теплого отношения к театру. Она не только с любовью наблюдает за театральной жизнью, но и искренне заботится о каждом артистическом процессе, что делает эти встречи еще более ценными. О проекте: Как отмечает Людмила Алексеевна, «Гостиная» была создана, чтобы выразить благодарность и уважение мастерам театра, которые посвятили свою жизнь искусству. Это пространство для общения, обмена идеями и для выражения благодарности артистам, подарившим свои лучшие годы театру.

Проект «Гостиная Людмилы Жумаевой» — это не просто встреча с артистами, но и глубокое погружение в атмосферу театра «Геликон-опера», где каждое событие наполнено искренностью и любовью к искусству.