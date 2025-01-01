Спектакль Гостиная Людмилы Жумаевой

Меню
Гостиная Людмилы Жумаевой
Постановка
Геликон-опера 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Авторская программа Людмилы Жумаевой и Театра «Геликон-опера»

«Гостиная Людмилы Жумаевой» — это уникальный проект театра «Геликон-опера», который был запущен в юбилейном сезоне 2019/2020. Он представляет собой авторскую программу, где Людмила Алексеевна Жумаева, мама основателя и художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана, встречает особых гостей. Каждый вечер в Гостиной становится уникальным событием, где в центре внимания — звезды театра «Геликон-опера» и приглашенные артисты.

Особенности программы:

  • Авторская программа: Людмила Алексеевна, обладая глубокими знаниями и педагогическим опытом, является ведущей и организатором этой программы. Каждая встреча в Гостиной имеет свою неповторимую тему и атмосферу.
  • Звезды «Геликон-оперы» и приглашенные артисты: В каждом выпуске участвуют любимые артисты театра, которые своим талантом и харизмой делают каждую встречу особенной.
  • Семейная атмосфера: Людмила Жумаева — мама Дмитрия Бертмана, что придает проекту атмосферу родного и теплого отношения к театру. Она не только с любовью наблюдает за театральной жизнью, но и искренне заботится о каждом артистическом процессе, что делает эти встречи еще более ценными.
  • О проекте: Как отмечает Людмила Алексеевна, «Гостиная» была создана, чтобы выразить благодарность и уважение мастерам театра, которые посвятили свою жизнь искусству. Это пространство для общения, обмена идеями и для выражения благодарности артистам, подарившим свои лучшие годы театру.

Проект «Гостиная Людмилы Жумаевой» — это не просто встреча с артистами, но и глубокое погружение в атмосферу театра «Геликон-опера», где каждое событие наполнено искренностью и любовью к искусству.

17 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1200 ₽
22 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1200 ₽
19 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
10 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00

Фотографии

Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой Гостиная Людмилы Жумаевой

