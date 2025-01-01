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Аленький цветочек
Билеты от 600₽
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Сказка «Аленький цветочек» в Музыкальной квартире на Тверской

Спектакль «Аленький цветочек» — это адаптация самого известного произведения русского писателя С. Аксакова. Эта история погружает зрителей в мир диковинных заморских стран, заколдованных принцев и, конечно же, Аленького цветочка, краше которого нет на всем белом свете.

Сюжет

В центре сюжета знатный купец, который отправляется в дальние страны по делам. Перед отъездом он обещает своим любимым дочерям привезти подарки. Старшая дочь Гордея мечтает о золотом венце, средняя Любава хочет зеркало из чистейшего хрусталя, а младшая Настенька просит привезти именно Аленький цветочек. Купец, продав все свои товары, находит подарки для старших дочерей, но цветок найти не может.

В поисках Настенька, он забирается в дремучий лес и находит великолепный дворец, окруженный садом, где растет искомый цветок. Сорвав его, купец вызывает гнев чудовища, которое требует, чтобы вместо него пришла одна из дочерей. Так Настенька попадает в волшебный дворец, готовая встретиться с чудовищем ради любви к отцу.

Темы и послания

Спектакль рассказывает о милосердии и истинной любви, способной разрушить злые чары и превратить чудовище в прекрасного юношу. Он показывает, что, преодолевая трудности и испытания, люди могут обрести счастье, на которое не смели надеяться. В спектакле присутствует волшебство и чудеса, как и в любой настоящей сказке.

Интересные факты

  • «Аленький цветочек» был впервые опубликован в 1858 году и с тех пор стал классикой русской литературы.
  • История о цветочке символизирует надежду и искренность, которые ведут к счастью.
  • Спектакль включает элементы театрализованного представления, что делает его особенно привлекательным для зрителей всех возрастов.

Приглашаем всех любителей театра на этот увлекательный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и погрузит в атмосферу волшебства!

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Константин Денисов
Олег Сушков
Екатерина Орлова
Ольга Григорьева
Елена Зайцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

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