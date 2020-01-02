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Не в свои сани не садись!
Билеты от 600₽
Киноафиша Не в свои сани не садись!

Спектакль Не в свои сани не садись!

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись»

Праздник русского классического театра

Продюсерская компания «Аметист» приглашает зрителей на искрометную комедию по пьесе Александра Островского «Не в свои сани не садись». Постановка создана режиссером Романом Самгиным, учеником Марка Захарова, и художником-сценографом Ольгой Шагалиной. Этот спектакль обещает увлечь в захватывающий водоворот событий, наполненный юмором, танцами, живой музыкой и неподражаемым островским языком, который буквально оживает на сцене.

Сила традиций и блеск мастерства

Главные роли исполняют народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. Их герои — живые воплощения честности, любви и справедливости, передающие праздничное настроение и неподдельные эмоции. Состав актеров также включает заслуженного артиста России Бориса Шувалова, Сергея Кемпо из Театра Ермоловой, Дмитрия Оболонкова из Государственного театра киноактера, а также актрис Елену Кибалову и Светлану Чилей.

Искусство, проверенное временем

Ирина Муравьева о пьесе говорит так: «Островский — это пир для души. В его текстах нет ничего устаревшего, они всегда современны. Это классика на века, живой, настоящий язык». Самобытность Островского передана в каждом слове, фразе и остроте, а постановка погружает зрителя в атмосферу русского классического театра.

Погружение в мир поэтики Островского

Зрители смогут насладиться не только драматическим действием, но и великолепной игрой молодых актеров, живым исполнением романсов и яркой сценографией, отражающей эпоху. Спектакль создает ощущение праздника и обещает подарить незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Не упустите возможность провести вечер с бессмертной классикой в исполнении выдающихся актеров современности.

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Ирина Муравьева
Сергей Никоненко
Борис Шувалов
Сергей Кемпо
Владимир Фекленко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
20:00 от 600 ₽
25 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:30 от 800 ₽
30 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:30 от 600 ₽
14 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:30 от 600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Казань, 20 сентября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 2100 ₽
Рязань, 30 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 10 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 11 ноября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 25 ноября
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 27 ноября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 29 ноября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 4 декабря
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Краснодар, 5 декабря
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Не в свои сани не садись!

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