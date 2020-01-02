Спектакль Не в свои сани не садись!

Спектакль по пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись»

Праздник русского классического театра

Продюсерская компания «Аметист» приглашает зрителей на искрометную комедию по пьесе Александра Островского «Не в свои сани не садись». Постановка создана режиссером Романом Самгиным, учеником Марка Захарова, и художником-сценографом Ольгой Шагалиной. Этот спектакль обещает увлечь в захватывающий водоворот событий, наполненный юмором, танцами, живой музыкой и неподражаемым островским языком, который буквально оживает на сцене.

Сила традиций и блеск мастерства

Главные роли исполняют народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. Их герои — живые воплощения честности, любви и справедливости, передающие праздничное настроение и неподдельные эмоции. Состав актеров также включает заслуженного артиста России Бориса Шувалова, Сергея Кемпо из Театра Ермоловой, Дмитрия Оболонкова из Государственного театра киноактера, а также актрис Елену Кибалову и Светлану Чилей.

Искусство, проверенное временем

Ирина Муравьева о пьесе говорит так: «Островский — это пир для души. В его текстах нет ничего устаревшего, они всегда современны. Это классика на века, живой, настоящий язык». Самобытность Островского передана в каждом слове, фразе и остроте, а постановка погружает зрителя в атмосферу русского классического театра.

Погружение в мир поэтики Островского

Зрители смогут насладиться не только драматическим действием, но и великолепной игрой молодых актеров, живым исполнением романсов и яркой сценографией, отражающей эпоху. Спектакль создает ощущение праздника и обещает подарить незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Не упустите возможность провести вечер с бессмертной классикой в исполнении выдающихся актеров современности.