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Свадьба
Билеты от 1000₽
Киноафиша Свадьба

Спектакль Свадьба

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Социальная сказка о любви и судьбе

В спектакле Александра Карпушина «Свадьба», созданном по мотивам киносценария Павла Лунгина и Александра Галина, зритель погружается в мир непредсказуемой любви, где случайность меняет всё.

Сюжет и главная интрига
Первый вальс сбивается, встреча становится неожиданной, а вор оказывается женихом. На фоне украденных серёжек и брошенной монетки герои пытаются разобраться в своих чувствах, ведь свадьба уже близко.

О любви
Режиссёр Александр Карпушин рассматривает теорию вероятности в жизни, где ключевую роль играет любовь. Иррациональная и настоящая, она становится движущей силой событий, раскрывая русскую душу в её порывах.

Главная идея постановки
Это история про любовь — непредсказуемую, авантюрную, искреннюю. Её герои совершают великие поступки, движимые не логикой, а чувствами. Постановка напоминает: любовь может изменить всё, даже в самый неожиданный момент.

Режиссер
Александр Карпушин
В ролях
Сергей Кирпичёнок
Андрей Сычев
Давид Степанян
Кирилл Янчевский
Максимилиан Котов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
31 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба Свадьба

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