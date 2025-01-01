Спектакль Свадьба

Социальная сказка о любви и судьбе

В спектакле Александра Карпушина «Свадьба», созданном по мотивам киносценария Павла Лунгина и Александра Галина, зритель погружается в мир непредсказуемой любви, где случайность меняет всё.

Сюжет и главная интрига

Первый вальс сбивается, встреча становится неожиданной, а вор оказывается женихом. На фоне украденных серёжек и брошенной монетки герои пытаются разобраться в своих чувствах, ведь свадьба уже близко.

О любви

Режиссёр Александр Карпушин рассматривает теорию вероятности в жизни, где ключевую роль играет любовь. Иррациональная и настоящая, она становится движущей силой событий, раскрывая русскую душу в её порывах.

Главная идея постановки

Это история про любовь — непредсказуемую, авантюрную, искреннюю. Её герои совершают великие поступки, движимые не логикой, а чувствами. Постановка напоминает: любовь может изменить всё, даже в самый неожиданный момент.